Portaltic.-Samsung anuncia los galardonados de su primer concurso de Arte Digital en España y Portugal

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

La compañía ha dado a conocer a los galardonados en un encuentro con periodistas que ha tenido lugar en el Bless Hotel Madrid, donde han estado presentes también algunos de los miembros del jurado de este concurso.

Este ha distinguido las obras participantes en su primer concurso de Arte Digital en España y Portugal en cuatro categorías: corto audiovisual, Net Art, fotografía digital y obra plástica digital.

Todas ellas formarán parte del recorrido planeado por Samsung, cuya exposición de arte digital hará parada primero en Málaga (el próximo 12 de diciembre) y, después, en Barcelona, ya a principios de enero.

En cuanto al jurado, ha estado formado por cuatro profesionales del arte como son el diseñador y artista multidisciplinar Javier Mariscal, el pionero en el criptoarte Javier Arrés, el director de lenguajes artísticos y socio fundador de Kriptie's Juan Esteban y el diseñador artístico Fernando Carmona.

En primer lugar, Mariscal ha destacado la evolución que se ha dado en el arte desde sus comienzos y ha indicado que "hace diez años este concurso habría sido difícilísimo, imposible de realizar"

"Formando parte de este jurado me he dado cuenta del nivel que hay. La cantidad de formas de comunicación audiovisual es bestial. Los nuevos artistas aportan una mirada más fresca y deshinibida", ha añadido, antes de recordar que "hoy en día ya no hay esa dictadura estética" de cuando él comenzó su camino, con Pablo Picasso entre sus principales referencias.

Por su parte, Carmona, también cofundador y Art Management de Kriptie's, ha comentado que su experiencia en el mundo del arte convencional se alarga ya a los 20 años, y ha estado lleno de etapas. "La etapa más excitante la estoy viviendo ahora. Grandes tecnológicas están permitiendo hacer otro tipo de arte", ha añadido.

Con respecto a la iniciativa de Samsung, ha reconocido que "este apoyo de la industria de la tecnología es fundamental para crear nuevos lenguajes" y que cree que "la industria del arte digital ha venido para quedarse".

Por su parte, Javier Arrés ha explicado que "el arte digital necesita todavía una consideración mayor por parte del público y de la crítica, ya que necesita conquistar ciertos espacios del arte y que las personas vean el nivel y la calidad que hay dentro de este mundillo".

A continuación, se han dado a conocer los tres finalistas y el ganador de este certamen. El primero en anunciarse ha sido el tercer premio, que lo ha recibido Pedro Alves, por 'Filipe', en la categoría de arte digital.

"Esta obra presenta la transexualidad y el proceso de la conversión", ha comentado el artista, agradecido por este reconocimiento. Como premio por su trabajo, optará a la realización de cursos en Domestika por valor de más de 100 euros.

Los segundos premios, dirigidos a la categoría de obra plástica digital, han recibido una tableta Samsung de última generación. Las obras seleccionadas han sido 'Days Of Youth', de Kevin Beovides, y 'Mis héroes favoritos', de Miguel Ángel Bonilla.

El primer premio lo ha recibido Juan Manuel López-Barajas, en la categoría de corto audovisual por 'Mind'. "Creo que la animación es una forma de proyectar tu subconsciente en una obra y dirigirlo a otra persona", ha comentado López-Barajas, el autor.

Gracias a este premio, tendrá la oportunidad de formarse de manera especializada en la Escuela Superior de Diseño (ESDI), ya sea mediante Máster Universitario en Comisariado de Arte Digital o un primer curso académico del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones en 3D, Juegos y Entornos Interactivos.

El fabricante tecnológico expondrá estos y el resto de trabajos del certamen en este hotel y los proyectará en sus nuevos televisores Neo QLED 8K y en Samsung The Frame hasta el próximo 27 de noviembre.