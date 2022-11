Siete selecciones renuncian al brazalete 'One Love' por temor a las sanciones de FIFA a sus capitanes

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En un comunicado conjunto, las federaciones de estos combinados nacionales advirtieron que el ente rector ha sido "muy claro en que impondrá sanciones deportivas" si sus capitanes salen con estos brazaletes al terreno de juego.

"Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas la amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa de Mundo", añadieron.

Los organismos dejaron claro que estaban "preparados para pagar las multas que normalmente" se aplican en estos casos y que tenían "un firme compromiso" de llevar este brazalete. "Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego", reiteraron.

"Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: la escribimos en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete 'One Love' para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras formas", sentenciaron.