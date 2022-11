Desmienten que japoneses hayan inventado capa de “invisibilidad”

Un reciente video viral engañó a millones de usuario de redes sociales, quienes no pusieron resistencia a creer que científicos japoneses habían inventado una capa de invisibilidad. Este se convirtió en uno de los desmentidos recientes, junto al tema del mexicano sentenciado a latigazos por introducir alcohol a Qatar.

El vídeo mostraba a una mujer poniéndose una supuesta capa de invisibilidad y se compartió con el mensaje: “científicos japoneses descubrieron la invisibilidad”.

Japanese scientists discovered invisibilitypic.twitter.com/CSDNQk2l5M — How Things Are Manufactured (@fastworkers6) November 17, 2022

Sin embargo, no es así. El vídeo es un ejemplo de pantalla verde, o en este caso, de tela verde. Se trata de un efecto visual habitual utilizado por los editores de vídeo.

En el sitio web de la empresa Adobe, creadora de populares suites de edición de imágenes y videos como Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y After Effects, se explicó cómo funcionan las pantallas verdes y por qué el verde se utiliza más a menudo (aunque no siempre) para editar elementos no deseados de imágenes y vídeos:

“Los rodajes con pantalla verde o azul pueden cambiar las reglas del juego para crear proyectos de movimiento en vivo con fondos personalizados o para componer efectos especiales dignos de Hollywood. El rodaje con pantalla verde consiste en filmar a una persona o añadir efectos visuales delante de un color sólido. A continuación, eliminando digitalmente ese color, puedes colocar la escena sobre el fondo que elijas en la postproducción. La eliminación del fondo de color también se conoce como ‘croma’”.

Pero, ¿Por qué utilizar un fondo verde? “Porque no coincide con ningún tono natural de la piel ni del cabello, por lo que es fácil de eliminar sin que se vean partes de la persona en primer plano. Pero si estás tratando de igualar un fondo con poca luz, o necesitas tener un accesorio verde en tu proyecto, una pantalla azul funciona mejor”, se lee en el sitio web.

Y aunque algunas empresas han patentado proyectos, su desarrollo aún dista mucho de la realidad, informa el sitio Snopes.

