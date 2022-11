Busquets: "Es un sueño ser el único español con dos Mundiales"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Claro que lo he pensado, poder ayudar, poder repetirlo y ser el único. Quedan muchísimas cosas aun, cuando eche el balón a rodar me olvidaré, pero claro que me gustaría. Siempre es una ilusión y un sueño poder lograrlo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, se muestra "seguro" de que el grupo puede aspirar a conseguir la segunda estrella. "Sabemos que va a ser difícil, porque son siete partidos, pero ¿por qué no ganarlo?", avisó, aunque no quiso desvelar si esta será su última Copa del Mundo.

"Hay que prepararse de la mejor manera, sabemos lo que tenemos que hacer. Somos una selección difícil de batir. Estoy centrado en el Mundial y no he tomado una decisión. He venido a disfrutar, pero estoy más cerca de que este sea mi último Mundial que de jugar otro dentro de cuatro años", confesó.

Sobre su rol en el equipo, ahora como capitán, explicó que es algo diferente "al de los últimos Mundiales". "Quizás tenga más experiencia. Intento ayudar a todo el mundo a sentirse importante y ser un ejemplo, y creo que vamos por el buen camino. El resto de capitanes también tienen experiencia", expresó.

Sobre el primer partido, reconoció que "puede ser" el más difícil. "Empezar con tres puntos te da tranquilidad. Pero en 2010 empezamos perdiendo y ganamos el Mundial. Ganar nos puede venir bien en un grupo donde hay pocos jugadores que hayan jugado un campeonato así", apuntó.

El centrocampista del FC Barcelona también aseguró que el grupo, a pesar de su juventud, es "muy compacto y sólido". "A mis compañeros les he dicho que tenemos que ser fieles a nuestro estilo", dijo. "Hemos jugado Eurocopas y grandes torneos. La falta de experiencia se puede suplir con otras cosas. Al final, la mezcla de veteranos y jóvenes es muy buena", indicó.

En otro orden de cosas, destacó la importancia de los extremos en el juego de España, donde "la fortaleza esta en el grupo". "Nuestro sistema se basa en ser protagonistas, en tener el balón y en recuperarlo rápido. Los extremos son los primeros que empiezan esa presión y son muy importantes. Por eso tenemos tantos y tan buenos y el míster puede elegir", declaró.

Por último, Busquets aseguró que ve "muy bien" a Ansu Fati. "A lo mejor no está teniendo todos los minutos que quería o necesitaba, y la llamada de España para el Mundial le ha dado un plus de energía y confianza para demostrar lo especial que es. Le he visto bien en el amistoso y en los entrenamientos", finalizó.