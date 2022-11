Hajime Moriyasu: "Alemania es un modelo a seguir para nosotros"

AL RAYYAN (CATAR), 22 (dpa/EP)

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, ha mostrado este martes todo su respeto por Alemania, rival en su debut en el Mundial de Catar este miércoles (14.00 horas), al ser un combinado que considera "un modelo a seguir", con el equipo nipón "todavía desarrollándose".

"Alemania es un modelo a seguir para nosotros, eso nunca ha cambiado. Japón, por otro lado, todavía se está desarrollando", aseguró Moriyasu en la rueda de prensa previa al partido ante los teutones, que se disputará en el Khalifa International Stadium.

El equipo nipón, rival de España en este Grupo E en la última jornada de la fase de grupos, se marcó como objetivo los octavos de final "o incluso más". "Eso significaría que hemos historia", deseó el técnico.

Finalmente, Moriyasu no quiso dar pistas sobre los once 'samuráis' elegidos para el debut mundialista, en un equipo con Take Kubo como representante de LaLiga Santander. "Mañana veréis la alineación. Intentaremos ganar y para ganar hemos elegido una alineación inicial con la que creemos que tenemos opciones", concluyó.