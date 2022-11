Thibaut Courtois: "La clave para seguir ganando es que seguimos teniendo hambre"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Somos jóvenes, hay una buena amistad entre todos, vamos a cenar juntos, hacemos cosas con las parejas. El equipo está muy unido, en momentos difíciles, cuando había que remontar, cada uno lucha por su compañero", puso en valor el meta belga en una entrevista a Europa Press, como protagonista de la campaña oficial del Xiaomi 12T Pro, bajo el lema 'Momentos a otro nivel'.

El portero, una de las piezas claves de este Real Madrid ganador, reconoció que el actual es "uno de los mejores vestuarios" en los que ha estado, "quizá el mejor". "Es un gusto entrenar cada día. Es muy importante para seguir con el hambre", añadió sobre la convivencia con sus compañeros.

El guardameta fue el MVP de la final de la Liga de Campeones del curso pasado, con paradas de mérito, acciones que ya realizó en las eliminatorias previas ante PSG, Chelsea y City. Su último gran año le dio un estatus de altura en el club blanco, una entidad en la que para triunfar "hace falta saber llevar la presión" y "poder hacer esas paradas claves para llevar al equipo a una victoria".

"Tienes la presión de muchos madridistas en el mundo y es bonito, te exigen mucho y eso hace grande al Real Madrid también", admitió.

Además, está convencido de que se podrá ver "a un mejor Courtois que el del año pasado". "Hace dos años no tenía tanta salida de balón, con Ancelotti lo entrenamos mucho, te puede lucir más. El fútbol cambia, el portero de hoy en día no es igual que hace 10-15 años. Tienes que adaptarse, seguro que puedo mejorar en algunos aspectos, yo siempre quiero mejorar y aprender", explicó el meta que completó 61 paradas en la última edición de la Champions.

"PARA TRIUNFAR EN EL REAL MADRID HAY QUE SABER LLEVAR LA PRESIÓN"

Y mucho ha tenido que ver la labor de Carlo Ancelotti, entrenador con el que está "muy cómodo y muy a gusto en el campo". "Se nota que me siento muy bien y eso te ayuda a jugar bien", reconoció. Aunque insistió en que cada entrenador con el que ha trabajado "ha sido importante". "Mourinho, Simeone, Conte... Cada uno tiene su filosofía, nosotros nos tenemos que adaptar", expresó.

Asimismo, Courtois resaltó el carácter y la actitud de la plantilla blanca en una inicio en el que "los baches son normales", porque "no siempre se puede estar al cien por cien". "No es posible para todo, sino todos los partidos quedarían 0-0", ironizó. "Una de las claves es que muchos seguimos teniendo hambre, también los que han ganado mucho, como Karim, Modric, Kroos. No nos relajamos y queremos seguir ganando todo lo posible cada año. Después de un empate o una derrota, todos estamos enchufados y queremos demostrar que esto es el Real Madrid", manifestó.

El de Catar, tercer Mundial para Courtois, será el primero que se disputa en invierno, en plena temporada, lo que hizo pensar al belga que llegarían "en mejor estado" al torneo. "Pero con tantos partidos en el mes de octubre no se sabíamos cómo llegaríamos...", lamentó. "Es el principio de la temporada y el problema será si hay una pequeña lesión... Todos tenemos ganas, será diferente. Antes era al final y podías dar el último chute de tu cuerpo porque luego se acababa la temporada", agregó.

Bélgica está enmarcada en el Grupo F y afronta su última oportunidad de esta 'generación de oro' - con nombres como Hazard, De Bruyne, Lukaku, Carrasco, entre otros-, y parte como favorita para liderar ante Marruecos, Croacia y Canadá.

Finalmente, el portero, nueva imagen de la empresa de tecnología Xiaomi, destacó que la marca "es top". "Cada año usamos más el móvil para todavía más cosas, incluso para ver la tele. Yo creo que ya nadie nos lo puede quitar. Puedo vivir sin él, pero nos gusta estar conectados y nos hace falta un buen móvil", comentó sobre el uso de los teléfonos móviles.