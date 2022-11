Van Dijk: "Me hubiera encantado jugar con ese brazalete, pero no a costa de una tarjeta amarilla"

Berlín, 22 (dpa/EP)

El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, ha asegurado que le hubiese "encantado" haber portado el brazalete con el lema 'One Love' en el Mundial de Catar, pero "no a costa e una tarjeta amarilla", y ha afirmado que los jugadores solo quieren "jugar al fútbol".

"Solo queremos jugar al fútbol. Me hubiera encantado jugar con ese brazalete, pero no a costa de una tarjeta amarilla", declaró a la emisora holandesa NOS sobre la posible sanción por haber portado el brazalete en el partido ante Senegal (2-0).

El lunes se confirmó que los capitanes de Países Bajos, Inglaterra, Gales, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Suiza no llevarían el brazalete en Catar, después de que la FIFA amenazase con sancionar a los capitanes si infringían las normas.

'One Love', que promueve "la inclusión y envía un mensaje contra la discriminación de cualquier tipo", ha cobrado importancia en la preparación del torneo en un país donde la homosexualidad es ilegal.

Las naciones europeas fueron criticadas por no cumplir con su promesa de usar los brazaletes, pero Van Dijk cree que es injusto que se les acuse de no atreverse. "Juego en una posición en la que una tarjeta amarilla no es útil. Me convertí en jugador de fútbol y quiero jugar este tipo de torneos. Hay gente que dice que no tenemos columna vertebral, pero no es así como funciona", apuntó.