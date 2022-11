Al menos 13 heridos tras la explosión de dos bombas en paradas de autobús en la entrada de Jerusalén

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La primera explosión ha tenido lugar alrededor de las 7.00 horas (hora local) en la entrada principal de Jerusalén por el barrio de Givat Shaul. Allí once personas han resultado heridas en la explosión, de las cuales dos con pronóstico grave, ha informado 'The Times of Israel'.

La segunda explosión ha ocurrido media hora después, en el cruce del barrio de Ramot, otra entrada a Jerusalén. En este estallido al menos dos personas han resultado levemente heridas por la metralla, según han detallado los servicios médicos.

Las víctimas han sido trasladadas a dos hospitales cercanos en la ciudad de Jerusalén, según ha detallado el citado medio.

Las causas de las explosiones no se han determinado por el momento, si bien la Policía de Israel ha señalado que estas han ocurrido cerca de la estación central de autobuses y que habrían sido causadas por una bomba colocada en una mochila abandonada en la parada.

En este sentido, las fuerzas de seguridad están buscando otras posibles bombas en paradas de autobús de los alrededores de Israel, ya que están tratando las explosiones como un ataque conjunto coordinado, según reporta 'The Jerusalem Post'.