Dan prisión sin fianza a sospechoso de matanza en Colorado

COLORADO SPRINGS, Colorado, EEUU (AP) — El presunto autor de un tiroteo en club nocturno gay en Colorado Springs que dejó cinco personas muertas enfrenta posibles cargos de crimen de odio y permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza, resolvió la corte en una audiencia inicial el miércoles.

Anderson Lee Aldrich, de 22 años, compareció por video desde la cárcel y se lo vio sentado y encorvado, con heridas en la cara y la cabeza. Aldrich aparentemente debió ser alentado a responder por sus abogados cuando la jueza Charlotte Ankeny le preguntó su nombre.

Aldrich fue sometido a golpes por los mismos clientes del Club Q después que comenzó a disparar. El martes recibió el alta del hospital. Aún se investigaba el motivo de los disparos, pero las autoridades dijeron que los cargos serán posiblemente homicidio y crimen de odio.

El crimen de odio requiere demostrar que el autor de los disparos actuó motivado por prejuicios contra la orientación sexual real o percibida de las víctimas o su identidad de género. Los cargos presentados son preliminares y los fiscales aún no han presentado cargos formales. El defensor de Aldrich es el abogado Joseph Archambault de la defensoría pública estatal. Estos abogados no hacen declaraciones a la prensa.

Los defensores dijeron el martes que el sospechoso es de género no binario. Los documentos presentados por la defensa se refieren a él como Mx. Aldrich, y afirman que es de género no binario. Los documentos se refieren a asuntos como la reunión de pruebas y no a la identidad de género de Aldrich.

Aldrich cambió su nombre hace más de seis años, durante su adolescencia, tras presentar una petición legal en Texas para “protegerse” de un padre con prontuario criminal de violencia doméstica contra la madre de Aldrich.