Boda de Sheinbaum y Tarriba será ‘íntima’

La mañana de este miércoles, en el programa de radio de Martha Debayle, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que dará el siguiente paso con su actual pareja, José María Tarriba; sin embargo por la tarde dio más detalles de la boda y aseguró que será algo ‘íntimo’.

“Bueno fue… me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja y me salió ahí de que habíamos decidido casarnos”

— - dijo la mandataria capitalina luego de encabezar un evento público con motivo de la presentación de la Mega Brigada de la Red de Mujeres por el Bienestar.