Aliados de Bolsonaro recurren la multa del TSE y niegan relación con el intento de cuestionar las elecciones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El miércoles, el juez Alexandre de Moraes multó con 22,9 millones de reales (4,1 millones de euros) a la coalición al considerar que actuaron de mala fe litigando con una auditoría --elaborada por el PL de Bolsonaro, pero en nombre del resto partidos-- en la que sin pruebas ponían en cuestión la validez las elecciones.

El presidente de Republicanos, Marcos Pereira, ha enfatizado que no cuestionó el resultado, sino que "por el contrario", lo reconoció públicamente "a las 20.28 horas el día de las elecciones", citando su publicación de Twitter de aquel día.

Pereira ha adelantado que recurrirán también la parte del fallo que bloquea al partido para recibir de fondos de financiación públicos, ya que ellos no dieron el "aval" para esa auditoría. "Me hubiese gustado que al menos me hubieran consultado", ha protestado, cuenta el diario 'O Globo'.

En esa línea también se ha manifestado el presidente de PP, Cláudio Cajado, quien ha asegurado que no dio autorización alguna al líder del PL, Valdemar Costa Neto, para incluir las siglas de su partido en aquella cuestionada auditoría, por lo que recurrirán la sanción.

"El partido Progresistas presentará un recurso porque nosotros no autorizamos esa acción", ha anunciado Cajado, quien ha insistido en que no tuvieron "participación alguna" en ese proceso. "Si ni siquiera fuimos consultados o citados, ¿cómo podemos ser sancionados?", se ha preguntado.

En ese sentido, Cajado ha subrayado que la autoridad del líder de la coalición, en este caso Neto, finaliza cuando acaban los comicios. "Las elecciones ya acabaron y el resultado fue aceptado por los presidentes de los dos partidos", ha zanjado.