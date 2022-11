Bale y la polémica del brazalete: "Necesitamos ahora concentrarnos en el fútbol"

DOHA, 24 (STATS Perform/dpa/EP)

El delantero galés Gareth Bale pidió aparcar toda la polémica por la no utilización del brazalete de capitán con el mensaje 'One Love' porque ahora necesitan concentrarse "en el fútbol" y en intentar clasificarse para los octavos de final del Mundial de Catar, aunque sí dejó claro que "fuera del partido" harán todo lo que les sea posible "para crear conciencia o apoyo".

La selección de País de Gales era una de las siete que había mostrado su disposición a usar este brazalete de capitán con el mensaje inclusivo y en favor de la diversidad, que habría lucido el propio Bale, pero lo tuvo que descartar ante el aviso de la FIFA de sanciones deportivas para los que lo portasen.

"No estábamos muy contentos de no poder usarlo debido a las sanciones que se habrían impuesto. Sé que la gente dijo que debería haberlo usado, pero me habrían expulsado después de unos 25 minutos. Por supuesto que lo apoyamos, pero estamos aquí para jugar al fútbol al mismo tiempo", advirtió Bale en rueda de prensa.

Para el de Cardiff, el hecho de no usar el brazalete "no significa" que no apoyen la causa. "Todos estamos a favor de la igualdad y siempre estamos tratando de hacer lo correcto, de crear esa conciencia", subrayó.

"En términos de hacer otra cosa, supongo que cuando los equipos intentan hacerlo y el resultado no sale bien, son criticados por no concentrarse en el fútbol, y para nosotros, ahora que comenzó el torneo, realmente necesitamos concentrarnos en el fútbol. Pero fuera del partido, si hay algo que podamos hacer para crear conciencia o apoyo, lo haremos", añadió el ex del Real Madrid.

Este entrará este viernes en el duelo ante Irán en la historia futbolística de su país al alcanzar el récord de 110 internacionalidades, superando a su compañero Chris Gunter, que también está en esta Copa del Mundo.

"Realmente no me he centrado demasiado en el tema del tope, pero pensándolo ahora, es un logro increíble, es un honor representar a mi país tantas veces. Pero es más importante que tratemos de obtener la victoria y ojalá podamos hacerlo y que sea aún más especial", confesó.

Por su parte, el seleccionador de País de Gales, Robert Page, indicó que ya tienen "campañas en marcha" en las que apoyan "plenamente" estas iniciativas y que su deseo es que sus jugadores "se concentren por completo en jugar partidos de fútbol y ganarlos".

"Estoy seguro de que Alemania ahora, mirando hacia atrás, probablemente tendría el mismo mensaje", apuntó después de que el combinado germano haya sido uno de los que más ha denunciado esta situación, algo que quizá les podría haber afectado a la hora de su partido ante Japón.

Page también elogió a Gareth Bale, que "ha pasado a otro nivel de la noche a la mañana" con lo que ha hecho con su selección. "Se merece todo el crédito que está recibiendo en este momento", admitió el técnico, que no esconde que el delantero siempre da la cara.

"Él mismo admite que probablemente el de Estados Unidos no fue uno de sus mejores partidos durante los 90 minutos, pero cuando le necesitas, aparece y lo ha hecho una y otra vez por nosotros. Cuando necesitábamos la victoria contra Austria, mete goles, contra Ucrania, es el que da un paso al frente para lanzar la falta y llevarnos al Mundial", recordó.