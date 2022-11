El PSOE lamenta que la Ley del 'solo sí es sí' no aborda la explotación sexual en su manifiesto para el 25N

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha hecho público este jueves en el manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres que se celebra este 25 de noviembre en el que se reconoce que el camino hacia la "igualdad y hacia una sociedad libre de toda violencia es largo" y eso hace "el trabajo más urgente y el compromiso más determinado".

En todo caso, recuerda que el PSOE ha impulsado una norma para acabar con todas las formas de proxenetismo y dar así respuesta a todas las víctimas de violencia sexual, incluidas las de explotación sexual. Para el PSOE "la prostitución y la explotación sexual son formas terribles de violencia contra las mujeres que atentan contra derechos como la igualdad, la dignidad o la seguridad y eso es del todo incompatible con la democracia".

Los socialistas reeditan un "compromiso firme" para "erradicar la violencia machista" y "este 25 de noviembre, frente quienes niegan la existencia de una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, frente a quienes recortan en recursos públicos de atención a las víctimas, el PSOE está volcado en su compromiso con la igualdad, libertad y seguridad de las mujeres".

En su opinión, "no es posible un país democrático si las mujeres tienen miedo y sufren violencia. Porque no es posible un país progresista si los cuerpos de las mujeres son objeto de venta o alquiler, no es posible un país progresista si permitimos la explotación sexual y la prostitución. No es posible una sociedad democrática sin la libertad y la igualdad de las mujeres".

"PRIORIDAD ABSOLUTA"

En opinión de los socialistas, es fundamental reflexionar sobre cuáles son los elementos que dificultan la erradicación de la violencia contra las mujeres. "Debemos trabajar en la dirección en que lo venimos haciendo, pero debemos estar también alerta sobre el avance de la extrema derecha y sus postulados negacionistas, así como sobre los nuevos escenarios donde la violencia encuentra otras vías".

Para el PSOE es una "prioridad absoluta" continuar ahondando en una acción legislativa clara y en el impulso de políticas públicasdecididas, así como en una acción política coordinada con todas lasadministraciones públicas para "acabar con la peor expresión del machismo".

"Abordar la violencia machista en toda su crudeza exige ser exigentes y poner todos nuestros esfuerzos en proteger a las víctimas y en seguir ensanchando derechos de ciudadanía que redunden en la libertad de las mujeres", continúa el documento.

Asimismo, recuerdan que en la actualidad los socialistas trabajan en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género para actualizar las herramientas de lucha contra la violencia machista y a las nuevas formas en las que ésta se manifiesta. También ha recordado que su compromiso contra la violencia contra las mujEres les llevaron a impulsar la Ley Orgánica 2/2022 que mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género y también en 2022 han trabajado para que la ley de registro civil facilite a los hijos e hijas víctimas se violencia el cambio de sus apellidos paternos.