Italia bate a Estados Unidos en el doble y accede a las semifinales de la Copa Davis

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los italianos dieron seguramente una de las primeras sorpresas de los cuartos de final después de deshacerse de los estadounidenses pese a no contar con sus dos mejores jugadores, Matteo Berrettini y Jannik Sinner, y tener enfrente a Taylor Fritz, nueve del mundo, y Frances Tiafoe, 19 del ranking.

Sin embargo, 'los Lorenzos' dieron la cara y lograron llevar el cruce hasta el doble decisivo. Sonego se llevó el duelo ante Tiafoe por 6-3, 7-6(9) en un encuentro en el que no perdió su servicio y en el que salvó tres bolas de set en el segundo parcial. Menos suerte tuvo Musetti, que no pudo con Fritz, que fue en esta caso el que no concedió ni un saque y que le batió por 7-6(8), 6-3.

Esto provocó que por primera vez las gradas del Martín Carpena pudiesen ver un doble decisivo después de que las otras dos eliminatorias no lo necesitasen. Y los de Filippo Volandri confirmaron la sorpresa con una solvente victoria de Fabio Fognini y Simone Bolelli ante el experimentado Jack Sock y Tommy Paul por un doble 6-4. Italia, en semifinales por primera vez desde 2014, se medirá por un puesto en la final con el ganador del Canadá-Alemania.