Metro retira propagan a favor de marcha de AMLO por carecer de autorización

Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, informó que la propaganda que invita a acudir a la marcha del 27 de noviembre en la Ciudad de México, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a ser retirada, pues no hubo ninguna autorización para su colocación.

En declaración a medios de comunicación tras un recorrido de supervisión del ensamblaje de los nuevos trenes de la Línea 1, explicó que en el Metro hay un área específica que autoriza la colocación de publicidad, pero que ésta no recibió ninguna solicitud para colocar los carteles a favor de la marcha.

“De manera contundente decimos que el Metro no autorizó, no lo autorizó el área encargada, por eso ordenamos su retiro”, afirmó.

Por medio de redes sociales, usuarios del Metro dijeron a conocer que en trenes, pasillos, taquillas y demás espacios del sistema, se colocaron carteles para convocar a la marcha, hecho que acarreó críticas tanto al gobierno federal como al de la Ciudad de México.

Aunque los opositores al gobierno de López Obrador afirmaron que la marcha del domingo será para contrarrestar la movilización que hubo en contra de la reforma electoral, el mandatario federal afirmó que no es así, pues el documento ya está en el Poder Legislativo y seguirá el camino que corresponde a toda iniciativa.

“La marcha es para celebrar que no se permite la corrupción, que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban; que tenemos finanzas públicas sanas; para decir que 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público; para decir que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres; que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla”, afirmó el presidente en su conferencias matutina del 22 de noviembre.

Lo más visto en Publimetro TV: