Corea del Sur.-La oposición insta al presidente surcoreano a cesar al ministro del Interior por la tragedia de Halloween

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El diputado opositor Park Hong Keun ha indicado en declaraciones ante el Parlamento que hasta que eso suceda será la Asamblea la que "hará al ministro rendir cuentas" a medida que ejerce presión para sacar adelante una moción de censura en su contra.

"El presidente Yoon debe tomar medidas claras sobre el cese del ministro del Interior antes del lunes, día en que se cumple un mes de la tragedia de Itaewon", ha señalado Park, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Así, ha indicado que Yoon "últimamente está desafiando la voluntad del pueblo", por lo que "la Asamblea Nacional tendrá que hacer que rinda cuentas por la tragedia". Por ello, Park ha insistido en que "su salida del cargo debe tener prioridad" a medida que el caso se investiga exhaustivamente.

Tanto el ministro como varios altos cargos del Gobierno han sido duramente criticado por su inacción a la hora de prevenir el incidente a pesar de las alertas debido a la gran aglomeración en la zona.

La oposición ha argumentado que no se podrá llevar a cabo una investigación adecuada si los Policías y el ministro Lee siguen en el cargo mientras esta se realiza. No obstante, una moción de censura, si bien podría aumentar la presión sobre el político, no sería vinculante.