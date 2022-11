El nuevo secretario general de los obispos ve "alarma social justa" ante la rebaja de penas por la Ley del solo sí es sí

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hemos visto todos las dificultades jurídicas y las consecuencias, con un poco de alarma social justa, que se ha producido. Eso mire, cuando una ley se ve que es imperfecta, que puede provocar lagunas, se resuelve en el Parlamento que es quien tiene el poder legislativo, los jueces no tienen la culpa, lo que hacen es aplicar la ley, son como un cocinero, que cocina los alimentos que se le dan, si se le da un chuletón y le dicen: '¿Por qué no me has hecho pescado? Pues porque me has dado carne'", ha declarado García Magán este viernes, en la rueda de prensa final de la CXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En este sentido, el nuevo secretario general de los obispos españoles ha insistido en que es en el Parlamento español donde caben "posibles modificaciones" de la Ley del sí es sí y ha insistido en que "no hay que culpabilizar o, mejor, responsabilizar a los jueces".

Además, con motivo de la conmemoración este viernes 25 de noviembre del Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el también obispo auxiliar de Toledo ha condenado la violencia machista y ha mostrado su preocupación por el hecho de que cada vez se dé más entre los jóvenes.

"Es una violencia condenable, execrable, nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad", ha denunciado, al tiempo que ha invitado a hacer una "reflexión" sobre el "alto índice" en esas franjas de edad. "Resulta que los más jóvenes están recibiendo formación y luego pasa esto, hay algo que no funciona", ha abundado.

Asimismo, ha pedido no relacionar esta violencia con "otras latitudes geográficas o etnias" ni tampoco con "capas sociales con menos o más poder adquisitivo" porque considera que es "un problema muy serio" que afecta de manera "transversal".