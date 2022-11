El primer ministro de Perú presenta su renuncia y Castillo anuncia una renovación completa de su gabinete

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha presentado ante el presidente peruano Pedro Castillo su renuncia después de que el Congreso haya rechazado modificar la ley que limita las convocatorias de referéndum en el país, según ha informado la emisora RPP.

Torres ha optado por su dimisión después de que el Parlamento haya negado la moción de confianza que presentó la semana pasada y con la que pretendía derogar la ley 31399, una norma que desde principios de 2022 pone trabas a la convocatoria de una votación popular.

Dicha medida, promulgada por la oposición en el Congreso, le quitó el poder al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de someter a referéndum asuntos trascendentales para la ciudadanía de Perú, obligando al organismo a que la propuesta de votación sea previamente evaluada y aprobada en el Congreso.

El jefe de Gobierno esperaba devolver a la JNE la autoridad para la convocatoria de referéndum sin pasar por la aprobación del Parlamento, algo que la mesa del Congreso ha rechazado de pleno este jueves.

"La Mesa Directiva ha acordado por mayoría rechazar de pleno la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de maneras prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional", ha aseverado el presidente del Congreso, José Williams en declaraciones recogidas por RPP.

El titular del Parlamento peruano ha justificado la decisión asegurando que lo planteado por el primer ministro del país, Aníbal Torres, excede el marco constitucional y legal porque pasa por alto al Congreso, lo que representaría "una grave alteración" al Estado y a la separación de poderes.

Por esta misma propuesta del Gobierno la oposición ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el primer ministro y los ministros de todo el Ejecutivo, alegando que habrían infringido varios artículos de la Constitución.

PEDRO CASTILLO ACEPTA LA RENUNCIA DE TORRES

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha dado este jueves a última hora de la noche un mensaje televisado a la población del país en el que ha aceptado la renuncia del que ha sido hasta ahora su primer ministro, Aníbal Torres.

Asimismo, ha anunciado que después del rechazo expreso de la moción de confianza por parte del Congreso, así como de la dimisión de Torres, renovará por completo su Consejo de Ministros, según ha informado 'La República'.

"Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de 'rechazo de pleno', y habiendo aceptado la renuncia del 'premier', a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el Gabinete", ha remachado Castillo en un discurso de cinco minutos.

Asimismo, el mandatario ha convocado al Congreso a respetar el Estado constitucional de derecho, la democracia y el equilibrio de poderes.

"Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos y los intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías", ha aseverado.

Castillo ha defendido la cuestión de confianza planteada por Torres que pretendía derogar la Ley 31399 afirmando que impedía el derecho a todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones.

En este sentido, ha recordado que leyes como la no reelección de congresistas o la devolución de fondos del Fondo Nacional de Vivienda "no serían hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en referéndum".

"Esta ley de manera arbitraria nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros como Gobierno quisimos devolverla a todos los peruanos y peruanas", ha reiterado, acusando a "ciertos grupos políticos" de haber rechazado la propuesta de derogación.

Con algo más de nueve meses en el cargo, Aníbal Torres ha sido el primer ministro más longevo del Ejecutivo peruano desde que Pedro Castillo juramentó como presidente de Perú el 28 de julio de 2021. Además, Torres ha sido el cuarto jefe de Gobierno durante el mandato de Castillo.