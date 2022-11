Julian Brandt: "El 6-0 de Sevilla no le importa a ningún jugador"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No creo que importe demasiado, han pasado dos años y estamos en una situación diferente ahora. Hemos mejorado en muchas áreas, incluso si las cosas aún no han ido bien y, al final, es una oportunidad para cambiar el estado de ánimo. El 6-0 no le importa a ningún jugador", señaló Brandt, presente aquella noche de noviembre en Sevilla, en rueda de prensa recogida por la web de la Federación Alemana.

El futbolista del Borussia Dortmund tiene claro que un partido como este puede ayudar a "liberar mucha energía" y recordó lo sucedido en la pasada Eurocopa. "También perdimos el primer partido (Francia) y aun así nos clasificamos", recalcó.

Sobre la derrota ante Japón, el germano cree que no supieron "aprovechar" las ocasiones de las que gozaron y que puede que tuvieran que haberse echado algo más atrás. "Japón jugó muchos balones largos, incluso antes del 1-2. Analizamos los goles y hablamos mucho de nuestro comportamiento con el balón. Si vas ganando 1-0 y ves que no puedes ampliar la ventaja, tienes que mantener la portería a cero", admitió.

"Hablamos de todo el partido y de todo lo que no hicimos tan bien y en donde definitivamente necesitamos mejorar para el domingo. Tuvimos un buen intercambio de opiniones y creo que todos nos fuimos con buenas sensaciones. Tenemos la voluntad de ganar el domingo", añadió Brandt.

Por su parte, el delantero Kai Havertz advirtió que no están intimidados por el 7-0 de España ante Costa Rica. "Es un resultado fuerte y por supuesto hay que respetarla porque sabemos que son un equipo de calidad alta, pero no nos vamos a esconder porque sabemos de lo que somos capaces", indicó.