'Kick it out' califica de "siniestro abuso de poder" la prohibición de FIFA del brazalete 'One Love'

AL RAYYAN (CATAR), 25 (PA Media/dpa/EP)

Sanjay Bhandari, presidente de 'Kick It Out', organización que lucha contra la discriminación en el fútbol inglés, se mostró muy crítica con la postura de la FIFA en relación al brazalete 'One Love', lo que calificó de "siniestro abuso de poder".

"Lo que hizo la FIFA va más allá de no vivir sus valores y es un siniestro abuso de poder diseñado para el silencio, de ahí la protesta mordaza alemana. Supongo que si pasas el tiempo suficiente con dictadores autocráticos, empiezas a adquirir algunos de sus hábitos", señaló Bhandari en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Las selecciones de Alemania, Inglaterra, Suiza, País de Gales, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos tenían previsto que sus capitanes luciesen este brazalete con un claro mensaje en favor de la igualdad, la inclusión y la diversidad en un país que respeta los derechos del movimiento LGTBIQ+, pero tuvieron que dar marcha atrás ante la amenaza de FIFA de sanciones deportivas a sus portadores.