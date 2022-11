NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de estas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Qatar no organiza ejecuciones de personas LGBT tras partidos en Copa Mundial

LA AFIRMACIÓN: Tras asistir a un partido durante la Copa del Mundo de Qatar, los visitantes también pueden acudir a una ejecución pública de personas de la comunidad LGBT.

LOS HECHOS: La realización de la Copa del Mundo este año en Qatar ha derivado en un intenso debate sobre el respeto a los derechos humanos en la nación musulmana.

Uno de los temas que han sido discutidos rumbo a la Copa del Mundo es el respeto en ese país de los derechos de las personas LGBT. Las leyes en Qatar actualmente criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de prisión de uno a tres años.

Una publicación que circula en Twitter y Facebook dice erróneamente que en Qatar las autoridades organizan ejecuciones públicas de personas LGBT después de los partidos del torneo internacional que inició este 21 de noviembre.

La publicación muestra una fotografía de dos hombres en una horca.

Pero no es verdad que situaciones así ocurran en la Copa del Mundo. The Associated Press no encontró ninguna evidencia en registros periodísticos de que algo así esté ocurriendo durante el torneo.

Ante las críticas que enfrentaron sobre sus posturas en torno a los derechos de las personas LGBT rumbo a la realización de la Copa Mundial, autoridades qataríes y de la FIFA han reiterado que las personas de la comunidad serán respetadas.

Por ejemplo, en abril de 2022, el general Abdulaziz Abdullah Al Ansari, encargado de la seguridad en el torneo, dijo a AP que serían bienvenidas y aceptadas durante los eventos de la competencia.

La FIFA ha reiterado que está determinada a que Qatar realice “un torneo inclusivo”, reportó AP.

La foto que aparece en la publicación en realidad corresponde a una protesta organizada en el 2013 en contra de la visita a Berlín, en Alemania, de un diplomático de Irán, no a hechos ocurridos durante la Copa del Mundo. La imagen fue difundida por la agencia noticiosa Reuters ese año.

Además, un reporte de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, en inglés) difundido en el 2020 indicó que no existe evidencia de que en Qatar se haya aplicado la pena de muerte a personas gay.

En marzo de este año, una delegación de Qatar también negó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sea aplicada la pena capital por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Aunque antes de la realización de la Copa del Mundo las fuerzas de seguridad de Qatar han sido acusadas de haber maltratado a personas de la comunidad LGBT, autoridades de ese país han reiterado que están comprometidas con el respeto de los derechos humanos.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Mexicano no fue detenido y sentenciado a 30 latigazos en Qatar

LA AFIRMACIÓN: Mexicano fue detenido y sentenciado a 30 latigazos por ingresar con una botella de alcohol a Qatar, donde se celebra la Copa Mundial de fútbol.

LOS HECHOS: Qatar prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas al país y restringe su consumo, pero hasta el momento ningún mexicano ha sido detenido, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En TikTok se difundió un video en el que aparece una persona con una botella, aparentemente de tequila, dentro del Aeropuerto de Doha, en Qatar. La grabación está acompañada por el mensaje “Traficando alcohol a Qatar”,

Dadas las restricciones a las bebidas alcohólicas en Qatar, usuarios de redes sociales sugirieron que la persona del video sería castigada. Una persona en Twitter compartió el video y pidió apoyo al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, porque supuestamente el hombre del video recibiría 30 latigazos en una plaza pública de Doha.

Sin embargo, esa información es falsa. Después de que se difundió el video y los señalamientos sobre la detención y el castigo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el 19 de noviembre las autoridades de Qatar no habían detenido a ningún mexicano.

“Sobre la presunta detención de una persona mexicana, por introducir una botella de alcohol a Qatar, las autoridades correspondientes nos indican que no han realizado alguna detención”, dijo la dependencia en Twitter.

Qatar mantiene restricciones especiales para la importación, adquisición y consumo de alcohol. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas. De acuerdo con el Aeropuerto de Doha, si una persona lleva una botella al llegar al aeropuerto, ésta le debe ser confiscada, aunque no se menciona ningún castigo de latigazos.

Las personas que acudieron a la Copa Mundial únicamente pueden adquirir y consumir bebidas alcohólicas en hoteles y bares con licencias, además de zonas conocidas como FIFA Fan Festival, informó AP. El viernes pasado se anunció la prohibición de venta de cerveza en los estadios.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Reforma electoral mexicana sí establece sustituir a autoridad electoral

LA AFIRMACIÓN: La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador próxima a discutirse en el Congreso no plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparezca.

LOS HECHOS: De acuerdo con el texto de la reforma enviado el pasado 28 de abril al Congreso y revisado por la AP, la iniciativa sí contempla la sustitución del INE por otro órgano llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en repetidas ocasiones.

Por ejemplo, en el punto en el que se detalla por qué se propone la iniciativa el documento señala que es para “iniciar una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido”.

Posteriormente se detalla que el INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. “Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”.

El 13 de noviembre bajo la consigna de “el INE no se toca”, miles de manifestantes levantaron sus voces contra el proyecto de reforma electoral que será discutido en las próximas semanas en el Congreso mexicano.

En redes sociales detractores de la reforma y de López Obrador compartieron videos e imágenes de la manifestación a la que, al menos en la capital del país, organizaciones civiles y partidos opositores llamaron la “Marcha por la democracia”.

Paralelamente usuarios afines a López Obrador defendieron la iniciativa con distintos argumentos, pero no todos son correctos. Algunas publicaciones compartidas en Twitter señalan falsamente que con la reforma electoral de López Obrador el INE no desaparecerá.

Sin embargo, el texto enviado desde el Ejecutivo al Congreso sí plantea sustituir a la actual autoridad electoral.

La iniciativa propone reformar varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con un análisis del texto publicado en la web de la Cámara de Diputados revisado por AP, la sustitución del INE por el INEC se plantea en el apartado de exposición de motivos, en los artículos 35, 41 y 105 y también en los transitorios.

El 31 de octubre, López Obrador negó en su conferencia de prensa diaria que el órgano encargado de organizar las elecciones no iba a desaparecer, pero no explicó que el órgano actual sería sustituido por otro.

“Calderón (expresidente mexicano de 2006 a 2012) fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acaba la democracia en México porque iba a desaparecer el INE”, dijo el mandatario. “Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones”.

El presidente mexicano sostiene que su iniciativa de reforma electoral busca transformar el INE, reducir su presupuesto, y evitar los “fraudes electorales” que asegura se han cometido en el pasado, aunque la actual directiva del organismo es la que ha avalado los procesos electorales de los últimos años en los que el partido del mandatario ha resultado vencedor.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Iglesia católica no convocó a marcha contra la impunidad en México

LA AFIRMACIÓN: La Iglesia católica en México convocó a todas las parroquias del país a marchar en contra de la impunidad este 27 de noviembre en la Ciudad de México.

LOS HECHOS: La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la máxima autoridad de la Iglesia católica en el país latinoamericano, desmintió que haya convocado a una marcha.

Una publicación que circula en Facebook dice erróneamente que la Iglesia católica en México convocó a la marcha contra la “impunidad” este 27 de noviembre en la Ciudad de México.

Se agrega que la marcha supuestamente organizada por la Iglesia partirá del Ángel de la Independencia en la capital mexicana ese día.

La publicación muestra una fotografía de un individuo vestido como sacerdote a un lado de otra fotografía del presidente López Obrador.

“Obispos hablan, basta de impunidad”, dice un texto en la publicación con la afirmación errónea.

La supuesta marcha coincide con otra que sí fue convocada para ese día por López Obrador tras una protesta masiva ocurrida el 13 de noviembre en la capital mexicana en contra de una reforma electoral promovida por el gobierno.

El gobernante ha dicho que su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano. Sin embargo, críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Pero no es verdad que la Iglesia católica mexicana haya convocado a una marcha el 27 de noviembre, aclaró la CEM en un comunicado en Twitter.“Como Iglesia católica nos deslindamos de cualquier convocatoria a marcha o manifestación política”, agregó en su cuenta oficial.

En su comunicado la CEM pidió a sus feligreses mantener oraciones para terminar con la impunidad en México, pero no pidió marchar en contra de ésta.

— Marcos Martínez Chacón

Diputados plurinominales mexicanos no desaparecerán si pasa reforma electoral

LA AFIRMACIÓN: Si la iniciativa de reforma electoral promovida por el gobierno del presidente mexicano que será discutida en el Congreso se aprueba, los diputados y senadores plurinominales —es decir los electos por representación proporcional mediante listas regionales— desaparecerán.

LOS HECHOS: El texto de la reforma electoral enviado el pasado 28 de abril al Congreso y revisado por la AP propone reducir de 500 a 300 el número de diputadas y diputados votados y de 128 a 95 los senadores y senadores votados de la misma forma.

Los 200 diputados y 32 senadores plurinominales que se propone eliminar en la iniciativa, actualmente son elegidos por listas de cinco circunscripciones plurinominales, que son áreas geográficas integradas por uno o varios estados.

La reforma de López Obrador plantea que los legisladores restantes sean elegidos a través de un sistema de listas votadas en cada una de las 32 entidades federativas. Lo anterior quiere decir que los legisladores uninominales —los que son elegidos por la ciudadanía directamente— desaparecerían y que la totalidad de los representantes del país serían elegidos a través de un sistema plurinominal.

El pasado 13 de noviembre miles de ciudadanos se manifestaron en contra del proyecto de reforma electoral que será discutido en las próximas semanas en el Congreso mexicano.

Desde entonces usuarios afines a López Obrador defendieron la iniciativa con distintos argumentos, sin embargo no todos son correctos. Algunas publicaciones compartidas en Twitter señalan falsamente que con la reforma electoral desaparecerán los diputados y senadores plurinominales.

Pero esto es impreciso porque la iniciativa propone disminuir el número de diputados y senadores que se eligen por medio de 5 listas regionales, pero también plantea que los legisladores restantes sean elegidos a través de un sistema de listas estatales y no a través de un sufragio directo en el que el votante solo vota a un solo candidato.

Este sistema, de acuerdo con expertos en materia electoral, es es un sistema de representación proporcional por estado, también conocido como proporcional plurinominal por lo que los legisladores plurinominales no desaparecerían con la nueva iniciativa de reforma.

Daniela Arias, coordinadora del centro de investigación independiente Laboratorio electoral, dijo a la AP en entrevista telefónica que con la nueva reforma electoral ya no podrías votar directamente por un candidato.

“Vas a poder votar por listas que presentarían los partidos políticos y eso es un sistema plurinominal en sí”, comentó Arias.

Juan José Tena, investigador en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey (ITAC, también dijo a la AP vía telefónica que los legisladores plurinominales no desaparecen. “Son los diputados de mayoría relativa, es decir los que reciben un mayor número de votos, los que desaparecen”.

También Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (autoridad electoral antes del Instituto Nacional Electoral) afirmó vía Twitter que la iniciativa elimina los diputados de mayoría y los sustituye por plurinominales.

“Hoy los diputados federales se eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante 5 listas regionales de representación proporcional (RP), los pluris. La propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los dips (diputados) mediante listas estatales, eso es, RP (representación plurinominal) puro”, dijo el exconsejero electoral.

Para Ugalde la idea suena bien en principio, pero la representación plurinominal en demarcaciones pequeñas tiende a sobreestimar a los partidos grandes. “Hoy tenemos 5 listas de RP con 40 lugares; en el nuevo esquema habría 32 listas, pero algunas muy pequeñas donde solo entrarían partidos grandes”, señaló.

— Abril Mulato

