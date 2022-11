PNV cree que el Gobierno "ventilará" antes de Navidad la supresión de sedición, que apoyará, pero duda en malversación

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado que le "interesa" al Ejecutivo "ventilar" antes de navidades la eliminación del delito de sedición para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, por lo que la tramitación "se hará bastante rápida".

A su juicio, este tipo penal era "una mezcla de todo, que no se parece a nada asimilable en el marco europeo, y lo han podido comprobar los jueces españoles a la hora de hacer extradiciones". "No hay quien pudiera comparar exactamente lo que era el delito de sedición con otros que había en otros países europeos, que habían sido reformados, retocados, mientras que el concepto en el Código español mantenía el del siglo pasado", ha añadido.

Por ello, ha explicado que había que "retocarlo" porque no tenía sentido que las penas "fueran tan altas". "Y aunque no hay una unanimidad, sí hay un consenso mayoritario en Cataluña sobre que esto puede ayudar a mejorar el clima político y a que determinados actores políticos puedan verdaderamente volver a tener capacidad para dialogar y comenzar un nuevo tiempo. En ese sentido, nosotros lo vamos a apoyar", ha resaltado.

En cuanto a la posibilidad de reformar el delito de malversación, ha dicho que desconocen "en qué va a consistir". "Nosotros no vamos a tomar una iniciativa en ese sentido y no sé exactamente qué van a proponer los partidos catalanes o el PSOE, y si lo van a hacer. Por lo tanto, cuando se llegue a ese puente, ya veremos si se cruza o no, y cómo lo cruzamos", ha remarcado.

En su opinión, no pueden pronunciarse si se "habla de la malversación en general y del tipo penal en abstracto", sin saber concretamente cuál es la propuesta. También cree que en Cataluña "se forzó" este delito para condenar a dirigentes independentistas que no podían ser procesados por sedición "para que nadie quedara sin castigo y fuera una buena lección, porque así se leía desde Madrid". GRAVAMEN A LA BANCA Y ENERGÉTICAS

El portavoz del Grupo Vasco ha explicado la abstención de los diputados del PNV en la votación de los gravámenes temporales a la banca y energéticas, para recordar que, desde un primer momento, han dicho que había que gravar los beneficios extraordinarios y no el volumen de negocio, porque era "lo mandatado por Europa".

Según ha apuntado, eso habría llevado a "fuera un impuesto y se pudiera concertar y recaudar por las instituciones vascas". "¿Qué es lo que ocurre?, que tal como se ha planteado por el Gobierno español y, a pesar de que se nos han admitido algunas enmiendas, el propio concepto en sí, es de prestación. Por lo tanto, sí vamos a acordar, después de la negociación, en comisión mixta cuál es la cantidad que sería más o menos la que habríamos recaudado, pero ni la vamos a poder recaudar nosotros desde nuestras instituciones, ni lo vamos a poder gestionar", ha aclarado.

En esta línea, ha indicado que "el dinero será recaudado por el Gobierno español" y se pasará a Euskadi "ese equivalente". "Esto, si se sostiene en el tiempo, nosotros no vamos a pasar por ahí. Habrá que convertirlo en un impuesto", ha reclamado.

Por ello, técnicamente las haciendas forales no lo recaudarán, compromiso que EH Bildu afirmó haber arrancado al Gobierno central. En todo caso, los jeltzales se han congratulado de haber podido evitar, porque era su "raya mínima, que ese dinero no fuera a Madrid y que correspondiera a la ciudadanía vasca lo que puedan poner Kutxabank, Iberdrola o todas las energéticas que pueda haber en Euskadi".

Aitor Esteban cree que "igual se podía haber conseguido de otra manera", como con "una modificación concreta en el impuesto de sucesión o de Sociedades". "Se podrían haber buscado otras fórmulas porque nuestro temor también es que, si no se gradúa de manera equilibrada, podría perjudicar a las inversiones, y de ese volumen de inversiones dependen muchas otras empresas de las que tiran esas grandes, y ahí hay muchas empresas vascas implicadas", ha añadido. Por ello, ha aclarado que ellos proponían "incentivos para una mayor inversión".

MELILLA

Sobre la tragedia en la valla de Melilla, ha recordado que este viernes se visionan en el Congreso las imágenes y el próximo miércoles comparecerá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras considerar que los hechos "necesariamente" ocurrieron en territorio español, ha aclarado que "lo importante" es dilucidar si las Fuerzas de Seguridad eran "conscientes de lo que estaba pasando y si pudieron hacer algo o no para que eso no ocurriera".

Para Esteban, hay que saber exactamente cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la tragedia, para depurar responsabilidad, que "no tiene solo que alcanzar a los dirigentes políticos", sobre todo "para que no vuelva a suceder y para que, si algo que corregir, se haga".

CLIMA EN EL CONGRESO

Aitor Esteban se ha referido al clima que se vive en el Congreso de los Diputados y ha lamentado que, desde la entrada de Vox en el Parlamento, este es "terrible". Tras admitir que "pegaron un pequeño bajón", cuando la polémica de Macarena Olona, ha dicho que ahora "otra vez han vuelto por sus fueros". Por ello, cree que la actitud de la formación de Santiago Abascal "no es de recibo y es absolutamente impresentable".

En esta línea, ha pedido "respeto" y un "mínimo decoro", que no existen en la actualidad. "Todo es provocación, insulto, y el espectáculo que se da es para llorar"", ha censurado.

A su juicio, no parece que esta situación vaya a mejorar en lo que queda de legislatura, con las elecciones "a la vuelta de la esquina". Por ello, ha insistido en que la presidencia del Congreso debe "ejercitar las funciones que le corresponden de acuerdo al reglamento", y reconducir los debates para que se traten las cuestiones para las que los diputados han sido convocados.

Aitor Esteban ha reprochado que, muchas veces, se convierte la Cámara Baja en "salón de mítines" y, en otras ocasiones, en "una especie de tribuna abierta, una especie de 'speakers corner', en el que los provocadores suben allí a provocar y a insultar".

De esta forma, cree que se consigue "embarrar todo", por lo que considera que no se debía ser "tan permisivo". "Luego alguien dice algo sobre la monarquía o sobre los jueces, y no se duda en poner los puntos sobre las íes", ha manifestado.

Tampoco está de acuerdo con la decisión de que las palabras "indecorosas" que se profieren en el hemiciclo se retiren en el diario de sesiones, sino que, a su juicio, deben constar en él.