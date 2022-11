Reino Unido anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Cleverly, que se ha reunido en Kiev con el presidente y el ministro de Exteriores de Ucrania, Volodimir Zelenski y Dimitro Kuleba, respectivamente, ha anunciado la entrega de tres millones de libras (cerca de 3,5 millones de euros) al Fondo para una Ucrania Resiliente, fondos destinados a reconstruir infraesctructura local.

El ministro llegó el jueves a Ucrania en lo que el Ministerio de Exteriores británico describe como "parte de los esfuerzos de Reino Unido para garantizar que el país tiene el apoyo práctico crucial que necesita de cara al invierno". Así, ha manifestado en un comunicado publicado en su página web que "Rusia intenta explotar el duro invierno en Ucrania continuando sus ataques brutales contra la infraestructura civil y energética para exacerbar la crisis humanitaria existente".

Cleverly ha indicado que "mientras se acerca el invierno, Rusia sigue intentando romper la determinación ucraniana con brutales ataques contra civiles, hospitales e infraestructura energética". "Rusia fracasará", ha subrayado. "Reino Unido está hombro con hombro con Ucrania", ha dicho, al tiempo que ha detallado que el nuevo paquete de ayuda "a los amigos ucranianos" incluye "desde ambulancias a apoyo crucial para los supervivientes de la violencia sexual cometida por el Ejército ruso".

El ministro de Exteriores británico, que se ha reunido con Zelenski a primera hora de este viernes, ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social Twitter en el que ha trasladado al presidente ucraniano que "Reino Unido apoya con acción, no sólo con palabras". "Hoy le hice esa palabra. Reino Unido pretende cumplirla", ha añadido.

Por otra parte, ha dado las gracias a Kuleba por "recibirle en Kiev" y ha reiterado que "las palabras no son suficientes". "Las palabras no mantendrán las luces encendidas este invierno. Las palabras no serán una defensa ante los misiles rusos", ha explicado. "Reino Unido no sólo está hablando sobre Ucrania, estamos dando apoyo concreto para la defensa de Ucrania", ha zanjado.