Ayuso llama a "abrir los ojos" ante un Gobierno de Sánchez que quiere cambiar y romper España "en 3 o en 17 partes"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este sábado a "abrir los ojos" ante un Gobierno de Pedro Sánchez que quiere romper España "en tres o en 17 partes" y ha retado al jefe del Ejecutivo a plasmar en un programa electoral su idea de cambio del país para someterlo al veredicto de las urnas.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha intervenido este sábado en un acto que ha organizado el partido bajo el título 'En defensa de un gran país' junto al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Ante unas 2.000 personas --según fuentes de la organización-- reunidas en el Polideportivo Magariños, ha reclamado al presidente del Gobierno que deje de ser tan "caradura" y señalar a los demás como "extremistas y sectarios" para tenerlos "arrinconados" porque únicamente dicen "una verdad que les molesta", la intención de vender España.

"¿Quién le ha permitido que cambie España? Si quiere, que lo ponga en un programa electoral y se presente a las urnas, si tiene valor. Que pregunte si quieren una España de 'niñes ofendides y enfrentades' y llevar el enfrentamiento civil por bandera, si se puede permitir decirnos en Moncloa cómo son las familias o cómo debemos vivir", ha retado al presidente.

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha recalcado que el problema que tiene la Comunidad de Madrid para seguir avanzando se llama Pedro Sánchez, que considera a la región como "la pieza a batir" dentro "del proceso para vender España". "Molestamos muchos en este camino", ha añadido, citando al Rey, "porque es el Rey de todos, porque es la figura que une a todos los ciudadanos de izquierda a derecha, de toda condición en igualdad ante la ley".

MINISTRAS ENFRENTADAS Y ATAQUES A LOS SÍMBOLOS

Durante su alocución, Ayuso ha cargado contra la 'ley del sí es sí' impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha permitido que los sentenciados por violencia de género "salgan antes" y "mandando a violadores a la calle", con "ministras enfrentadas" en las manifestaciones del 25N, y todo ello sin que el "gobierno de las feministas" rectifique ni se disculpe. "Todas las leyes son igual de chapuceras", ha indicado.

También ha reseñado el pacto de Moncloa con los partidos separatistas o los que "tienen las manos manchadas de sangre", la salida de la Guardia Civil de Navarra, o los símbolos del Estado para denunciar que al Ejecutivo le "molesta" la unión de la sociedad y preguntarse si "hay alguien al volante" en Moncloa.

"Todo les molesta porque en este proceso en el que quieren vender a España nos quieren llevar a una república federal laica y eso es lo que les sucede con Madrid, porque Madrid es la que le recuerda también de dónde venimos. Madrid es de todos, es unidad", ha subrayado.

Así, la líder del PP madrileño ha advertido que el jefe del Ejecutivo central no sólo está acabando con el patrimonio económico "para sufragar a Sánchez" en una campaña electoral con dinero público "que está llevando al país a la ruina y la dependencia" y "destrozándolo absolutamente todo", sino también con "la dignidad".

En esta línea, ha pedido a los españoles que les escuchen para frenar esta "espiral" porque, ha recalcado, se puede parar antes de que el Ejecutivo central "rompa el país en tres o en 17". "No lo van a conseguir porque vamos a unirnos todos en torno a la verdad, el sentido común y España, porque nosotros queremos a España", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido a Sánchez que deje de ser tan "caradura" y escudarse en que quienes le acusan de romper España "son extremistas". "Decir la verdad no es ser extremista, es decir las cosas como son. No sea tan caradura, dé la cara y no tenga esa forma de hacer las cosas", le ha pedido, al tiempo que le ha instado a no señalar "a los demás" porque le molesta que sean "alternativa" para "gobernar y no para mandar".

En esta línea, ha advertido que "vienen muchos meses de tensión, de algaradas, de dificultades y de acoso" y, aunque será "duro", "los sondeos están ahí y la contracampaña, por más que lo intenten, no lo podrá tapar todo".

"Daremos todo desde Madrid para que no sigan enfrentando a los españoles", ha subrayado Ayuso, quien ha recalcado que "la resistencia" son los ciudadanos y "España va a cambiar de rumbo en 2023". "No lo van a conseguir porque vamos a unirnos todo en torno a la verdad, el sentido común y España, porque nosotros queremos a España", ha zanjado.