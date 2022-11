Flick, sobre el partido contra España: "Es la primera final para nosotros en este Mundial"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Mañana veremos a un equipo que sabe lo que se juega. Un equipo que hará todo lo posible para que la puerta a los octavos de final siga abierta en la última jornada. El enfoque absoluto está en el partido de mañana. Es la primera final para nosotros en este Mundial", señaló Flick en una rueda de prensa a la que asistió solo, sin la presencia de ningún jugador alemán.

La tetracampeona del mundo cayó por 2-1 en su estreno ante Japón y quedará fuera de los octavos si pierde contra España y los asiáticos no caen ante Costa Rica. "Era importante para nosotros mostrarles a los jugadores una vez más lo que no hicimos bien contra Japón. Cometimos algunos errores y lo abordamos claramente. Es importante que el equipo se dé cuenta de eso. Pero estamos convencidos de la idea de cómo queremos jugar al fútbol y esperamos poder hacerlo mejor mañana", indicó.

"Sabemos que si no estamos al 100%, como lo hicimos contra Japón, le estamos dando espacio a nuestros rivales. La derrota es amarga porque fue evitable, pero seguimos nuestro camino. Estamos convencidos de que el equipo tiene la calidad. Seguimos siendo muy positivos", afirmó.

En este sentido, el seleccionador tiene claro el plan de partido que quiere que los suyos pongan en práctica el domingo. "Será crucial ganar los duelos uno contra uno. Se tratará de estar ahí y mostrar el mejor rendimiento. España lleva mucho tiempo jugando al 4-3-3, independientemente del sistema del contrario, y tiene claros automatismos. Pero tenemos un plan y esperamos que funcione mañana", destacó.

En cuanto a la alineación del equipo germano, el técnico aún no lo tiene claro, aunque dejó abierta la presencia de Leroy Sané, quien se perdió el primer partido por lesión. "No estoy seguro del once. Sin embargo, todavía tengo varias posiciones abiertas en mis consideraciones. Eso demuestra la calidad que tenemos. Veré la última sesión de entrenamiento y dormiré una noche más. Seré un poco más inteligente mañana por la mañana", aseguró.

Por último, el alemán tuvo unas palabras de reconocimiento hacia su homólogo en el banquillo español. "Realmente aprecio a Luis Enrique. Nos hemos visto varias veces y siempre ha sido muy divertido hablar con él. Formó un equipo joven con una calidad asombrosa. Su equipo está perfectamente coordinado y en Sergio Busquets tienen a un jugador que es el corazón del equipo. La calidad que aportan Pedri y Gavi a tan corta edad es fantástica", expresó.

"El fútbol alemán puede tomar a España como modelo a seguir en lo que a entrenamientos se refiere, especialmente en lo que se refiere a técnica y táctica. Por lo demás, estoy contento con este equipo que se me permite entrenar", concluyó.