Tabla de goleadores de la Copa Mundial

Tres
Kylian Mbappé, Francia
Enner Valencia, Ecuador
Dos
Cody Gakpo, Holanda
Olivier Giroud, Francia
Lionel Messi, Argentina
Richarlison, Brasil
Bukayo Saka, Inglaterra
Mehdi Taremi, Irán
Ferran Torres, España
Uno
Salem Aldawsari, Arabia Saudí
Saleh Alshehri, Arabia Saudí
Takuma Asano, Japón
Andrew Ayew, Ghana
Marco Asensio, España
Gareth Bale, Gales
Michy Batshuayi, Bélgica
Jude Bellingham, Inglaterra
Osman Bukari, Ghana
Andreas Christensen, Dinamarca
Rouzbeh Cheshmi, Irán
Boulaye Dia, Senegal
Famara Diedhiou, Senegal
Bamba Dieng, Senegal
Ritsu Doan, Japón
Mitchell Duke, Australia
Breel Embolo, Suiza
Gavi, España
Joao Félix, Portugal
Enzo Fernández, Argentina
Craig Goodwin, Australia
Jack Grealish, Inglaterra
Davy Klaassen, Holanda
Rafael Leao, Portugal
Robert Lewandowski, Polonia
Álvaro Morata, España
Mohammed Muntari, Qatar
Dani Olmo, España
Adrien Rabiot, Francia
Marcus Rashford, Inglaterra
Ramin Rezaeian, Irán
Christiano Ronaldo, Portugal
Carlos Soler, España
Raheem Sterling, Inglaterra
Timothy Weah, EEUU
Piotr Zielinski, Polonia