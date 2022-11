Queiroz pide a Klinsmann que renuncie a su cargo en la FIFA tras las críticas a Irán

Doha, 27 (dpa/EP)

El seleccionador de Irán, el portugués Carlos Queiroz, ha pedido al alemán Jurgen Klinsmann que renuncie a su cargo en el Grupo de Estudios Técnicos del Mundial de la FIFA y calificó los comentarios que hizo sobre Irán como "una vergüenza para el fútbol".

Klinsmann, ganador de la Copa del Mundo con Alemania Occidental en 1990, afirmó mientras trabajaba como comentarista para la BBC que el equipo de Queiroz había "molestado al árbitro" en su victoria por 2-0 sobre Gales el viernes.

"Carlos encaja muy bien con la selección y su cultura, fracasó en Sudamérica con Colombia y luego no se clasificó con Egipto, y llegó justo antes del Mundial a Irán, donde trabajó mucho tiempo. No es casualidad, es parte de su cultura, de cómo juegan", señaló el exdelantero del Tottenham.

"Trabajaron con el árbitro. Trabajan con el árbitro asistente y el cuarto árbitro, están constantemente en su oído. Hubo muchos incidentes que no vimos. Esta es su cultura, te sacan de tu juego", añadió.

Esos comentarios enfurecieron a Queiroz, que acudió a Twitter para responder. "No importa cuánto respete lo que hiciste dentro del campo, esos comentarios sobre la cultura iraní, la selección nacional de Irán y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol. Nadie puede dañar nuestra integridad si no está a nuestro nivel, por supuesto", escribió.

Queiroz invitó a Klinsmann al campo de entrenamiento del equipo y a conocer a los jugadores "para aprender de ellos sobre el país". "Solo queremos seguir con toda la atención cuál será la decisión de la FIFA con respecto a tu posición como miembro de Grupo de Estudio Técnico de Qatar 2022. Porque, obviamente, esperamos que renuncies antes de visitar nuestro entrenamiento", apuntó Queiroz.

El Grupo de Estudio Técnico está dirigido por el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, jefe de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, y brinda análisis sobre la acción del Mundial para identificar estilos y tendencias que se desarrollan.

No es la primera polémica de Queiroz en el torneo. Anteriormente, criticó a los aficionados de Irán por no apoyar al equipo en su derrota inicial ante Inglaterra y luego se enfrentó a un periodista en una rueda de prensa en la víspera del partido de Gales, queriendo saber por qué el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, no se enfrenta al mismo nivel de cuestionamiento sobre asuntos políticos que él.