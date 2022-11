Feijóo presume de un PP cohesionado frente a Sánchez, "enredado en la polémica diaria" y al que "rehuyen" sus 'barones'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia-coloquio del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, organizado por el Foro Nueva Economía, al que han asistido también varios presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso (que se ha marchado antes por motivos de agenda), el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el murciano Fernando López Miras. También han acudido la alcaldesa de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, entre otros.

Feijóo ha recalcado que en España hay partidos en los que los dirigentes autonómicos "rehuyen" a los líderes nacionales y "evitan hacerse la foto con ellos" como, según ha dicho, vieron ayer en el pacto de la Internacional Socialista donde "buena parte de líderes del PSOE excusaron su asistencia", en alusión a las ausencias de Javier Lambán (Aragón) y Emiliano Garcia-Page (Castilla-La Mancha).

Además, el presidente del PP ha aludido a partidos "donde se producen escisiones" y "partidos que están partidos", donde "unos dirigentes insultan a unos dirigentes y ponen en marcha proyectos alternativos", en referencia a la situación de Vox y Podemos, respectivamente.

Frente a eso, ha recalado que el PP es un "partido cohesionado" y "con un único objetivo: servir a los españoles" mientras que otros "se preocupan más de enfrentarse" en vez de "arreglar los problemas". Según ha añadido, el objetivo del PP es "presentar una alternativa al Gobierno actual" de Pedro Sánchez.

SUBIDA DEL PP EN LAS ENCUESTAS

El jefe de la oposición también ha sacado pecho de las encuestas que se han publicado este fin de semana y ha dicho que "no está mal para empezar la semana". A su entender, esos sondeos acreditan algo "muy importante, que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del PSOE".

Tras criticar que el Gobierno no se ocupe de los asuntos que preocupan a la gente, ha pedido de nuevo bajar temporalmente el IVA de los productos básicos y actualizar la tarifa del IRPF, máxime cunado el Gobierno puede recaudar 30.000 millones de euros más este año. Además, ha denunciado que el Gobierno esté costando 1.500 millones de euros de deuda pública más cada semana.