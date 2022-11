Nuestra gente decide cómo quiere trabajar, en casa u oficina: Fernanda Guarro, CEO 3M México

Fernanda Guarro ha destacado en varias empresas; primero en el sector farmacéutico. Además, tiene estudios en Administración de Empresas y una maestría en Logística y Cadena de Suministros. En la actualidad encabeza 3M México, una compañía multinacional dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas.

¿Qué estudiaste y cómo entras al mundo de los negocios?

— Yo estudié Administración de Empresas, y como parte de mi proceso final de titulación, mi primer trabajo fue en una organización civil dirigida a dar microcréditos de escasos recursos a mujeres. Fue muy apasionante para mí, yo me encargaba de fondear a la organización. Estuve ahí tres años, realmente aprendí muchísimo, me sensibilicé y desde aquel momento me puse una pauta para poder sumar y colaborar más en el desarrollo de la mujer.

Después, el mundo corporativo llamó a mí; de esta manera es como entro a una empresa norteamericana llamada Dupont e inicio mi carrera de manera formal como analista financiero en diferentes negocios de esta compañía.

Posteriormente, me invitan a trabajar en una empresa de biotecnología agrícola norteamericana; empiezo en temas de control interno, algo muy interesante porque es cuando se da un cambio y un giro importantísimo en mi vida profesional, porque me dan la primera oportunidad de entrar al fascinante mundo del supply chain o cadena de suministro.

En esta empresa tuve muchas posiciones en México, en Centroamérica, logística, distribución, comercio exterior, compras. Tuve una carrera, muy linda y ascendente en esta empresa, pero después viene la posibilidad de entrar a la industria farmacéutica.

Trabajar en 3M, para cualquier persona, independientemente del área —pero, por supuesto, si estás en un área operativa— yo digo que es como trabajar en un parque de diversiones

¿Cómo es tu paso en 3M?

— Yo inicio como directora de supply chain para las 22 unidades de negocio que tenemos en 3M, que se agrupan en cuatro grandes bloques: seguridad e industria, transportación y electrónicos, cuidado de la salud y consumo.

Trabajar en 3M, para cualquier persona, independientemente del área —pero, por supuesto, si estás en un área operativa— yo digo que es como trabajar en un parque de diversiones, pues en un mismo día puedes tener temas relacionados a la industria automotriz y aeroespacial o de un tema relacionado con un dentista, de un producto que se requiere en un quirófano, así como hablar de un producto en donde uno de nuestros principales retailers nos está indicando que se está quedando corto y tenemos que correr a suministrarlo y, finalmente, los temas tan críticos como la manufactura en este país, que es nuestro negocio de seguridad e industria, con la oportunidad de atender necesidades diversas.

Dos momentos en que he sido parte de esto —y que es donde llega la pasión de trabajar en 3M— fue en el sismo del 2017: 3M fue de las primeras empresas en llegar al punto “la zona cero” y llevar nuestros productos, nuestros respiradores N95, en esa ocasión fueron muy necesarios, cascos y chalecos, todo el equipo de protección personal. Esto hizo una diferencia para quienes estaban atendiendo la emergencia.

Y, por supuesto, también en el covid-19, donde nuestros respiradores N95 fueron críticos para poder apoyar a la primera línea de defensa: médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros y hasta las personas de limpieza de los hospitales.

¿Tuviste dificultades para acceder a puestos o promociones por ser mujer?

— No, y tengo que ser muy honesta, la verdad es que siempre tuve la fortuna de trabajar en organizaciones en donde el respeto a la persona es fundamental. En 3M, el 55% de nuestra base de empleados somos mujeres. Dentro de nuestro equipo de liderazgo, la mitad son hombres y la mitad somos mujeres.

Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer, pero cada vez las empresas —de manera intencional— hemos decidido ir cerrando brechas de género. Si bien hay historias de pronto que alguien más puede contar, yo soy de estas afortunadas que decidí hacerme un camino, preparándome para él.

Tú lo decías, lo importante es que las posiciones se ocupen por las personas que tienen las mejores habilidades y mejores capacidades, independientemente de su género, raza, etnia, edad, preferencia o identificación sexual. Todo eso tiene que ser parte de la diversidad que es el mundo allá afuera, y las empresas tenemos que ser una representación de esto.

En el caso de 3M, desde 2015 hicimos público a través de nuestro reporte de diversidad, equidad e inclusión, nuestro compromiso en cerrar brechas de género, ser una empresa mucho más inclusiva, pero también mucho más diversa. Nosotros al ser una empresa científica, impulsamos mucho las brechas de género, específicamente en la ciencia.

Sabemos por la OCDE que únicamente el 30% de los científicos son mujeres, y de ahí hemos decidido de manera firme apoyar y tener acciones contundentes para cerrar estas brechas. Nuestro mejor ejemplo es un programa que se llama “25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica”. Llevamos dos ediciones. Ahorita tenemos la convocatoria abierta de nuestra tercera edición.

Siempre tuve la fortuna de trabajar en organizaciones en donde el respeto a la persona es fundamental. En 3M, el 55% de nuestra base de empleados somos mujeres

¿Cuántos productos maneja 3M? ¿Cuáles son los canales de distribución?

— Es una locura, a nivel global tenemos más de 65 mil productos; en México comercializamos más de 10 mil de estos, porque depende mucho de los mercados y de las industrias prioritarias en cada país.

Dentro de este portafolio que nosotros manejamos, tenemos una gran variedad de productos. Tenemos cuatro grandes grupos de negocio y dentro de cada uno hay 22 divisiones que se han agrupado dependiendo quién es su consumidor final, eso determina cuál es el go to market, como lo llamamos, o cuál es la forma en la que llegamos a estos mercados.

Nuestro negocio de seguridad e industria es un negocio que, principalmente, o el 100%, es a través de distribución, de distribuidores autorizados por nosotros, porque normalmente van a ser productos que son consumibles en una gran variedad de industrias. Tuvimos la oportunidad de tener un cliente al que nuestro director de negocio le decía que, en un mismo día con sus negocios de industria, pudo visitar una planta de electrodomésticos, después a una de televisores, después a una planta metalmecánica, y terminar en un tema de minería.

Entonces, son parte de las organizaciones en las que estamos o divisiones. Después tenemos nuestro negocio de transportación y electrónicos. Normalmente, en este negocio su go to market es a través de una relación directa, ya que vamos a las armadoras o a los tiers, no solo automotrices, sino cualquier tipo de armadora.

A diferencia del negocio de seguridad e industria, que son consumibles, nuestro negocio de transportación y electrónicos son productos que son partes del auto, que se ensamblan en la línea o son parte de alguna de las tiers, que al final, llegan al ensamblaje de un auto final. Nuestro negocio de consumo todo es a través de retailers. Los grandes retailers, todos son clientes nuestros, porque es la forma en la que le hacemos llegar a nuestro consumidor nuestros productos.

Muchos de nuestros productos de consumo, su base tecnológica es exactamente la misma que la de los productos industriales, pero adaptados al hogar, a la oficina, etc. Finalmente, nuestro negocio de cuidado de la salud, lo dividimos en dos grandes rubros: el que va al dentista, pues todo aquel que haya ido a un dentista tiene un producto de 3M por lo general dentro de su boca, y nuestro negocio de los hospitales va hacia los quirófanos, enfocado en temas de esterilización, prevención de infecciones, cuidado de la piel y heridas.

Ahí hay un gran trabajo científico, donde demostramos la calidad y el potencial de nuestras tecnologías para que después puedan ser aplicadas a los pacientes, aquí me relaciono mucho con mi vida anterior, en donde este negocio tiene ante todo al paciente en el centro.

Los grandes retailers, todos son clientes nuestros, porque es la forma en la que le hacemos llegar a nuestro consumidor nuestros productos

¿Tienes medido qué porcentaje es B2B o B2C?

— La gran mayoría es B2B, no te tengo un porcentaje puntual, pero me atrevería a decir que fácil es un 80/20.

¿Qué tipo de indicadores son importantes para el consejo?

— En empresas como 3M hemos entendido que el negocio no solo es venta, tenemos un impacto muy fuerte en nuestras comunidades. Hoy, algo que forma parte de nuestra estrategia fundamental es todo lo relacionado a la sustentabilidad.

Tenemos, desde 2019, un compromiso fuerte que hemos hecho público, porque hay un reporte global de sustentabilidad (ISG) basado en tres grandes pilares: uno es, al ser una empresa de ciencia, todo lo basamos en la ciencia, entonces es ciencia para apoyo al cambio climático o al impacto climático, ciencia a favor de las comunidades y ciencia para la economía circular.

En cada uno de estos pilares tenemos objetivos claros, que todos en la compañía estamos siguiendo de manera muy cercana.

¿Qué vamos a enfrentar los que estamos al frente de una organización en los siguientes 10 o 15 años?

— A una transformación total, lo que sigue en los próximos años es un avance que no hemos tenido en 2022 años. Hay un tema de estar listos en varias perspectivas. Uno es nuestro talento, asegurar que nuestro talento tenga las habilidades y las capacidades para poder gestionar este mundo cambiante.

Estamos viendo un compromiso y lo hablamos por la parte de sustentabilidad en donde incluso hoy el consumidor decide si compra o no compra un producto si tiene una base sustentable. Entonces, empresa que no esté ahí, su destino está claro, por eso necesitamos tomar compromisos claros. En 3M tenemos, a nivel global, algo que le llamamos “3M Futures” y es toda una investigación profunda, de mucho tiempo, para entender qué viene hacia adelante y cuáles son estas megatendencias.

Hemos identificado algunas y sobre eso se está basando toda nuestra estrategia. Uno es el nuevo paradigma que significa la forma de trabajar: cambió, ya no es un tema de la nueva normalidad, si no la forma de trabajo. Hoy las empresas que logran entender que esta forma de trabajo cambió, sin duda, vamos a seguir siendo exitosas y hacia delante.

En 3M tenemos un programa que llama work your way que nace de la pandemia, pero que ya es nuestra forma de trabajo, es una prioridad para nuestro CEO. Es un programa basado en la confianza, en donde cada persona decide cómo y desde dónde trabajar. Para nosotros ya no es relevante tenerte de lunes a viernes, incluso decidir un modelo híbrido, dos veces a la semana, en fin, cualquier modalidad que pueda haber.

En 3M tenemos un programa que llama work your way que nace de la pandemia, pero que ya es nuestra forma de trabajo, es una prioridad para nuestro CEO

Nosotros le preguntamos a nuestra gente cómo desean trabajar, con el fin de que sea lo más productiva posible, pero logrando ese balance de vida, que hoy cada ser humano hemos decidido cuál es ese balance y que se ha vuelto cada vez más relevante. Esa es una nueva tendencia, pero que ya hay que entenderla y trabajar con ella.

Temas de descarbonización, de ahí también de metas tan claras como volvernos neutrales en nuestra huella de carbono. Todo lo que hagamos en relación a esto es necesario. En relación de inteligencia artificial y realidad virtual, es impresionante hacia dónde va, estas cosas tan sencillas, desde cómo puedes dar un entrenamiento que se sienta presencial, pero que sea virtual.

Nosotros ya lo estamos haciendo, utilizamos durante la pandemia, a través de tecnologías como los hollow lens, por ejemplo, ya que no podíamos tener a la gente en nuestro centro de innovación y que con esa tecnología logramos seguir capacitando y seguir demostrando nuestros productos, y era una experiencia para quien está del otro lado, pues lo más real posible.

Desarrollo de los colaboradores

Tenemos un programa que se llama 3M GIPS el cual busca que nuestros propios ‘three emers’ hagan voluntariado. En estos años de historia, hemos tenido más de 15 mil horas de voluntariado participando en diferentes proyectos, incluso unos que tienen que ver con temas de sustentabilidad y apoyo a niños y niñas en temas científicos, hemos traído a cientos de niños de primera infancia a que jueguen y aprendan sobre la ciencia.

Toda esta comunidad es a la que nosotros enfocamos mucho dentro de nuestra responsabilidad social. También el tema de diversidad, equidad e inclusión como un compromiso importantísimo.

Tenemos claro que ser una empresa diversa no es suficiente, debemos de ser una empresa inclusiva y equitativa, por eso es que hemos ido avanzando.

Tenemos un programa que se llama 3M GIPS el cual busca que nuestros propios 'three emers' hagan voluntariado

Compromisos ambientales

En términos de temas de medio ambiente, para el 2050 vamos a ser neutrales en nuestra huella de carbono, es un gran reto, pero estamos conscientes de que es algo que no podemos hacer solos. Es toda una cadena y estamos trabajando en ello; además, también regresamos agua a nuestras comunidades lo más limpia posible y reutilizable para su aprovechamiento.

Las energías limpias, hoy tenemos plantas en donde ya un gran porcentaje de la energía que están consumiendo son energías limpias, el objetivo es ir avanzando para que sea el 100% de la forma en la que operemos, incluso hoy estamos hablando de un proyecto —todavía es proyecto— para que nos podamos mover con autos eléctricos, que nuestra fuerza de ventas ya empiece a operar en autos eléctricos, es algo que tomamos de manera muy seria.

En economía circular, el compromiso importante es que cualquiera de nuestros productos que avance en sus etapas hasta volverse un producto comercial, sea un producto que venga de una economía circular o que vaya a participar en una economía circular.

En nuestro negocio de consumo, un lineamiento a nivel global —y que en México estamos aplicando— es reducir el uso de plásticos. Un gran reto porque obviamente muchos de nuestros empaques vienen desde un plástico; entonces, hoy las plantas de manufactura y nuestros equipos están haciendo toda la investigación para ver qué otras tecnologías se pueden utilizar o en algunos casos que sean las nuestras las que podemos empezar a usar para reemplazar el plástico.