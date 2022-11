Fórmula Brawn: "Espero que las próximas temporadas veamos a otros equipos retando a Red Bull, Ferrari y Mercedes"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Espero que en las próximas temporadas veamos a algunos de los otros equipos desafiando a los tres primeros, esa sería la guinda del pastel y haría que la F-1 fuera aún más emocionante", señaló Ross Brawn en su columna semanal en la web del Mundial.

El británico cree que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) "consolidó su condición de campeón mundial" y que su equipo repitió otra "gran actuación", mientras que felicitó a Ferrari por dar "otro paso" y por un "progreso y un sólido desempeño". "El segundo lugar en ambos campeonatos es una buena plataforma para construir para el próximo año", advirtió.

En cambio, cree que Mercedes, antaño gran dominador, "tuvo un año peculiar" y que tuvo el "desafío de sacar lo mejor" de su coche. "Pero sus pilotos nunca se dieron por vencidos. Conozco a su gente y van a volver fuertes el próximo año", apuntó el británico, que celebró haber visto "algunas grandes carreras durante la temporada".

"Desde mi perspectiva, lo maravilloso fueron unas carreras reñidas y un mayor entretenimiento. El ver carreras mucho mejores este año fue una verdadera recompensa para mí", añadió Brawn, que también tiene claro que imponer un limite salarial a los equipos provoca que "ganen las personas más inteligentes" y que "los márgenes de adelante hacia atrás van a ser mucho más estrechos".

Por ello, ve esta medida como "un paso muy significativo para la F-1", pese a que no esconde que "tiene errores que solucionar". "Pero teniendo en cuenta la complejidad de introducir un sistema de este tipo, es fantástico lo que han logrado el equipo de la F-1 y la FIA desde que se introdujo el año pasado", celebró.

Sobre la normativa deportiva, indicó que tuvieron "la mente abierta" para mejorar los fines de semana, defendiendo las tres tandas de calificación porque "es emocionante" y recalcando que el formato Sprint, que pasará a seis carreras en 2023, "parece haber funcionado". "Algunos argumentan que deberíamos tenerlo en cada carrera, veremos si así evoluciona. Ciertamente ha animado todo el fin de semana y nos brinda tres días completos de acción", subrayó.

También reconoció la importancia del "gran cambio" que supusieron los nuevos reglamentos técnicos. "La prioridad era construir un mejor coche porque eso nunca había sido una prioridad en el pasado, lo cual era una de mis frustraciones", señaló.

"Mi tiempo con la F-1 está llegando a su fin. Echaré de menos la implicación que he tenido, el compañerismo y la amistad que se consigue en su entorno. Estoy satisfecho al lugar al que hemos llegado. Creo que ha habido un cambio real en los últimos seis años desde que me uní al equipo de administración y me siento feliz por eso. La F-1 hoy es tan fuerte como siempre", afirmó Brawn, que pone fin a su etapa como director deportivo de la F-1.

En este sentido, el británico admitió que Liberty, dueña del Mundial, "sabía sobre la economía de la F1, pero no mucho sobre la F-1 como deporte", pero que fue "lo suficientemente inteligentes como para poner a Chase Carey a cargo". "A pesar de no ser un veterano experimentado de la F-1, captó el negocio y el deporte rápidamente", añadió.

"Liberty se acercó a mí como alguien con experiencia en la F-1, algo que necesitaban al principio. Estaba interesado, pero solo si podíamos abordar el desarrollo del deporte desde una perspectiva diferente y creo que lo hemos logrado. Hemos construido un gran equipo y estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. Hemos puesto a la F-1 en un nuevo camino", recalcó Brawn.

Por ello, considera que "ahora es el momento adecuado" para dejarlo. "Hemos hecho la mayor parte del trabajo y ahora estamos en un período de consolidación. Llegará un coche nuevo en 2026, pero faltan cuatro años, bastante lejos para mí, por lo que es mejor que el próximo grupo de personas asuma ese reto. Creo que estoy dejando la F-1 en un gran lugar", sentenció.