Gareth Bale asegura no sentir ninguna "responsabilidad adicional" con Gales en el Mundial

BERLÍN, 28 (STATS Perform/dpa/EP)

El delantero y capitán de la selección galesa, Gareth Bale, aseguró este lunes, antes del decisivo partido ante Inglaterra de cara a su continuidad en el Mundial de Catar, que están "decepcionados" por lo que están ofreciendo en la competición, pero dejó claro que a nivel personal no siente "una responsabilidad adicional".

"Estamos decepcionados con los resultados y con nuestro desempeño hasta ahora, pero así es el fútbol. Esto es una Copa del Mundo y no es fácil. Siempre vamos a dar el cien por cien y queremos intentar hacer las cosas mejor. Los últimos días hemos estado trabajando duro y ojalá las cosas se nos den vuelta ahora", comentó Bale en la previa del duelo clave ante Inglaterra.

Los 'Dragones' están "de buen humor" para este próximo partido, advirtió el de Cardiff, autor del único gol de su selección en esta Copa del Mundo, de penalti, y que ha pasado casi desapercibido. "No siento una responsabilidad adicional. Somos un equipo y una nación que trabaja duro el uno para el otro y debemos cumplir como un equipo, no como una sola persona", remarcó el ex del Real Madrid.

Gales nunca antes había fallado en ganar un solo partido en cualquiera de sus principales participaciones en torneos, pero tiene un historial pobre contra sus vecinos Inglaterra a lo largo de los años.

Por su parte, el seleccionador Robert Page es optimista de cara a ganar a Inglaterra y acabar con su mala racha sin ganar en sus últimos siete partidos. "Este torneo ha demostrado que cualquier equipo es ganable y, por supuesto, Inglaterra lo es. Tienen un maravilloso grupo de jugadores, pero debemos demostrar de lo que somos capaces".

"Va a ser un partido difícil. Sabemos que Inglaterra es una de las favoritas y no nos hacemos ilusiones. Ya ha habido algunas sorpresas y no hay razón para que no podamos hacer lo mismo", sentenció el técnico británico.