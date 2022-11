Roberto Martínez reconoce "tensiones" en el grupo, pero lo ve "natural en una familia"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Sí, hay tensiones en el grupo, pero es natural. Los jugadores han estado jugando juntos durante mucho tiempo y son como una familia, si no hay tensión o desacuerdo en una familia es porque no tienes emociones", señaló Martínez a la cadena RTBF.

El ambiente en los 'Diablos Rojos', terceros en el Mundial de Rusia de 2018, no es el mejor después de unas declaraciones de Kevin de Bruyne sobre sus opciones en la Copa del Mundo de Catar a 'The Guardian' donde dijo que su momento fue hace cuatro años y no ahora porque son "más viejos".

El central Jan Vertonghen pareció replicarle tras la derrota ante Marruecos de este domingo al decir que se le pasaban "muchas cosas por la cabeza" que prefería no decir y que quizá atacaron mal porque arriba puede que sean "demasiados viejos".

"Es la primera vez que nos encontramos en este tipo de situación. Esperábamos clasificarnos ya tras el segundo partido, pero es la realidad. Todavía tenemos una oportunidad de pasar. Ahora, creemos que tal vez solo tenemos un 10 por ciento de posibilidades de ganar contra Croacia, pero esa probabilidad aumentará de aquí al partido y en lo personal creo al cien por cien porque confío mucho en el potencial de mi equipo", recalcó Martínez, que espera que "el momento familiar" que tuvo la plantilla tras la derrota "puede ayudar".