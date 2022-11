Willy Bárcenas: "Algún artista nos ha reconocido que le daba miedo hacer una colaboración con Taburete"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Sumergido en el reciente lanzamiento del quinto álbum de Taburete, 'Matadero 5', Willy Bárcenas defiende todo lo que ha conseguido el grupo pese a los prejuicios y etiquetas que le han perseguido desde que se diesen a conocer y que, relata, han supuesto que compañeros de la industria rechacen colaborar con ellos.

"Algún artista nos ha llegado a reconocer que le daba miedo hacer una colaboración con Taburete por lo que pudiesen decir sus fans", lamenta el vocalista de la banda en una entrevista concedida a Europa Press.

No entiende que artistas tomen estas decisiones, pero respeta que "cada uno es como es y se moja lo que se quiere mojar", al tiempo que precisa que él "no lo haría": "Si un grupo que políticamente no tiene nada que ver conmigo me propone colaborar y me gusta la canción y el grupo, la hago".

"Puedo entender que hay artistas que tengan miedo, pero yo pienso que hay que ir con un par de pelotas por la vida", sentencia, para abogar por opinar libremente: "Cuando tienes una opinión sobre algo, aunque te pueda venir mal decirlo, hay que decirlo, hay que ser honesto con lo que uno piensa y que te de igual en lo que repercuta".

En ello, Taburete va con ventaja, afirma, porque están acostumbrados a las críticas "desde el principio". En concreto, dice que él es el que "más se moja" del grupo, sobre todo en temas políticos, y lo hace con libertad porque los que le van a criticar ya le critican.

"PODEMOS EJERCE VIOLENCIA POLÍTICA"

Así, se manifiesta sobre la política actual, en la que está perdiendo el "interés y la fe" y de la que afea un discurso de "nivel de pelea de bar" y señala a Podemos de quien dice que "lleva ejerciendo violencia política durante años" pero "ahora que le viene, se lamenta".

Se refiere a las denuncias de violencia política contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de la diputada de Vox Carla Toscano, expresiones de las que "evidentemente no está a favor", según precisa. "No sé si llamarlo violencia política o falta de respeto, pero ellos llevan ejerciendo violencia política durante muchísimo tiempo", concluye.

Frente a todas las críticas que pueda recibir el grupo y los prejuicios y etiquetas que les rodean, Bárcenas asegura que se quedan con lo positivo, todo lo conseguido: cinco discos en siete años y giras largas. Este año han dado 72 conciertos.

Sin embargo, reconoce que si bien Taburete habría crecido "de manera más lenta" sin todas esas etiquetas, tambén habría llegado a más gente. "Seríamos más masivos sin esos prejuicios que empezaron siendo muchos y cada vez son menos", reprocha, para advertir de que hay gente que les "tiene ya puesta una cruz" por sus vínculos familiares y nunca intentará escucharlos.

Más allá de todo ello, el vocalista de la banda se centra en el reciente lanzamiento de 'Matadero 5', un trabajo del que destaca la variedad de estilos y que asegura que está teniendo un buen recibimiento por parte del público.

Sobre el álbum, compuesto de diez canciones, incide en que marca un antes un después en la banda por la apertura de estilos ya que tocan temas flamencos o electrónica, que no habían probado antes: "Hacer un disco tan variado, en el que cada canción es diferente a la anterior, lo hace muy divertido". Precisamente, el flamenco teje su canción favorita, 'Penúltimo beso', en la que habla de ese último beso que pudo dar a su madre, Rosalía Iglesias, al entrar en prisión.

Esta canción, de las "más sinceras y personales" que ha escrito, es una muestra de cómo la música le ha ayudado a "superar momentos duros" y "sobrellevar todo lo malo", algo que ha conseguido también con la composición y los conciertos, cuenta.

También subraya del álbum las colaboraciones con el Dúo Dinámico, Omar Montes, José Mercé y Miguel Campello, si bien admite que se quedó fuera una colaboración que él ansiaba, Leiva, al decidir este no participar porque acababa de publicar un disco de colaboraciones. Para el futuro, avanza que le gustaría poder colaborar con artistas mujeres, entre las que destaca las latinoamericanas Mon Laferte o Natalia Lafourcade.

Con las canciones de este nuevo álbum, Taburete espera llegar a más gente y que esta escuche, de ser posible, todas las piezas, algo que, no obstante, Bárcenas sabe que es complicado por su estilo musical. "Actualmente que una canción de pop llegue a tantas reproducciones --como lo hizo su éxito 'Sirenas'--, es algo muy difícil", apostilla.

LA MÚSICA URBANA "ACAPARA TODO"

A su juicio, la música urbana "acapara todo a día de hoy": "Parece que si no haces eso es imposible salir en la radio, sonar en las discotecas, en todo, está todo muy cerrado a ese estilo y eso me da pena". Sin embargo, confía en que en el futuro vuelva el rock porque cree que las tendencias musicales van por ciclos.

Por otro lado, el vocalista de Taburete defiende la libertad musical del grupo gracias a trabajar con su propia discográfica, lo que les permite "gestionarlo todo". Pese a haber recibido ofertas de multinacionales, se mantiene en esta independencia: "Mi consejo a los artistas es que lo intenten por su cuenta, que no vendan su futuro por un adelanto".

Por último, sobre el futuro de Taburete dice que el objetivo es mantenerse en la posición estable "de grupo consolidado" que ha obtenido. Personalmente, sueña con "seguir dando conciertos cada año" y "terminar de dar un golpe fuerte en América Latina", donde ya tienen público.

Antes del inicio de su próxima gira en marzo de 2023, en la que volverán al WiZink Center, publicarán alguna nueva canción que hará de adelanto de su sexto disco. Y es que, Bárcenas deja claro que Taburete no para y sentencia que no se le ha pasado por la cabeza una carrera musical sin el grupo.

"La única razón para la separación sería que hubiese mala relación entre nosotros, pero somos un grupo de grandes amigos que disfrutamos", explica, aunque espera poder crear un proyecto alternativo que compatibilice con la banda y en el que pueda grabar rock, blues o folk americano, así como corridos mexicanos.