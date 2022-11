Aitana contra el bullying en la serie 'La Última': "No todos tienen dinero para ir a terapia, no seamos hipócritas" EUROPA PRESS (EUROPA PRESS/Europa Press)

Aitana arranca su carrera como actriz con 'La Última', la primera serie original española de Disney+. Tras una historia romántica y de superación, la ficción indaga en temas delicados como el bullying y sus consecuencias. "Es muy fácil decir 've a terapia, ve al psicólogo'. Yo voy a terapia, y me encanta, pero por desgracia no todo el mundo tiene el dinero para ir a terapia, no seamos hipócritas y digamos 'tienes que hacer esto o lo otro'", expone la reconocida cantante.

En la serie la artista, de 23 años da vida a Candela, una joven que sueña con dedicarse a la música a la vez que se enamora de un antiguo compañero de instituto. El personaje protagonista sufrió acoso escolar, algo que la ha marcado para siempre. "No se habla todo el tiempo de bullying con respecto a Candela, sino que se nota que lo lleva ahí dentro por las canciones, por cómo es, por algunos comentarios que hace", explica Aitana en una entrevista para Europa Press.

En cualquier caso, asegura estar muy concienciada al respecto de este y otros tipos de acoso y violencia. "Lo he dicho muchas veces en conciertos míos porque escribí una canción sobre violencia de género. Me encantaría poder hablar con esas personas y, más que darles un consejo, escuchar lo que han vivido. Necesitan ser escuchadas y sacar lo que llevan dentro. Es muy difícil porque son vivencias que no quieres volver a recordar, no quieres volver a sufrir", cuenta. "Yo he tenido una infancia muy feliz y lo agradezco un montón. Pero he conocido a personas que han sufrido bullying y se les queda marcado para toda la vida. No es justo".

El germen de la problemática, de acuerdo a la cantante y ahora ya actriz, se encuentra en las casas de cada uno. "Cuando alguien hace bullying es porque el primer problema lo tiene esa persona. Empecemos por ahí, por la educación de esa persona, qué le pasa a quien está haciendo bullying a otro. Todo viene de la educación, de la familia, en cómo educar a un hijo", sentencia.

SOÑAR SIEMPRE A LO GRANDE

Otra de las temáticas generacionales que subyacen en 'La Última' es la dificultad de los jóvenes para tener éxito, conformándose con trabajos precarios y malas condiciones laborales. "A nuestra generación nos han enseñado a soñar a lo grande. En todo se sueña a lo grande, pero no necesariamente ese trabajo o eso que pienses tiene que ser lo más grande. Ningún trabajo es más que otro", reflexiona Aitana que sostiene que "puedes soñar a lo grande tanto siendo camarero porque es lo que a ti te gusta ser, como siendo actor".

Sin embargo, también sostiene que a determinadas posiciones solo se llega con algo de fortuna. "Es verdad que hay camareros a los que les gustaría ser cantantes, pero hasta llegar a ese proceso es muy complicado. Yo soy consciente de que yo, como Aitana, he tenido mucha suerte", declara.

Así, se muestra crítica con el clásico mensaje positivo de la meritocracia. "Es muy hipócrita decir que si tú quieres, puedes. Sí, por supuesto, cuánto más luches más cerca vas a estar de ese objetivo. Pero a lo mejor no lo consigues porque es muy complicado, es muy jodido", manifiesta. "Hay que luchar hasta el final e intentarlo, porque estarás más cerca. Pero es muy complicado llegar a según qué cosas", insiste.

Desde que se anunció el proyecto, Aitana ha sido objeto de críticas que, pese a haberse formado de manera intensiva como intérprete, la acusan de estar ejerciendo intrusismo laboral. "El odio que me va a llegar es algo que yo no puedo cambiar. Es lo que hay, lo que va a haber. Por supuesto que la gente va a estar predispuesta a fijarse en qué está haciendo Aitana. Pero porque no la conocen como actriz, la conocen como Aitana la cantante", asume.

"Siempre hay una primera vez para todo, y más si te has formado para ello. Tienes que dejar una oportunidad. Y luego cada uno que dé su opinión siempre que sea desde el respeto", demanda. Así mismo, también confirma que su futuro como actriz dependerá de la respuesta del público: "Me están preguntando si voy a seguir siendo actriz o no. No lo sé, para mí es muy importante la opinión del público. El público es súper sabio y si hay un montón de gente que dice 'pues mira, no vale' a lo mejor es que no valgo". En cualquier caso, incide en que ha intentado ser lo más profesional posible: "Yo me he formado, lo he dado todo para que eso esté ahí lo mejor que puede estar".

NO A CATAR

Al margen de la serie, Aitana también quiso dar su opinión acerca del polémico Mundial de Catar y la negativa de algunos artistas después de que numerosas estrellas internacionales como Dua Lipa o Shakira se negaran a acudir al país árabe a cantar en las ceremonias del torneo. "No hubiese ido al Mundial de Catar", ha afirmado con rotundidad.

"Por supuesto que no, por todo lo que hay, porque no apoyan al colectivo, por la violencia, por todo lo que ha pasado, por las muertes que ha habido por construir...", argumenta Aitana. "Por todo lo que hay alrededor de eso, estoy súper a favor de las personas que han decidido no ir", concluye.

Además de Aitana, el reparto de 'La Última' lo encabeza su pareja, Miguel Bernardeu ('Élite'). Junto a ellos están Luis Zahera ('El reino'), Aitor Luna ('Los hombres de Paco'), Jorge Motos ('Lucas'), Jelen García ('Mentiras pasajeras'), Sandra Cervera ('El secreto de Puente Viejo'), Jorge Perugorría ('Fresa y chocolate'), Óscar de la Fuente ('El buen patrón'), David Castillo ('Aída') y Esther Ortega ('Desaparecida'). Creada por Joaquín Oristrell ('HIT'), Jordi Calafí ('El Ministerio del Tiempo') y Anaïs Schaaff ('Isabel'), la serie se estrena en Disney+ el 2 de diciembre.