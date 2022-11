Deschamps, sobre la vuelta de Benzema: "No es algo en lo que esté pensando"

DOHA (CATAR), 29 (STATS Perform/dpa/EP)

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se mostró algo desconcertado ante la posible vuelta de Karim Benzema a la concentración gala en Catar, ya recuperado de sus problemas en el muslo, un regreso en el que "no" está "pensando" el técnico.

Este lunes, RMC Sports informaba de que la selección francesa, muy golpeada por las lesiones, podría recurrir de nuevo a un Karim Benzema que abandonó la concentración antes del inicio del torneo por una lesión en el muslo, pero que seguía dentro de la convocatoria para el Mundial. Sin embargo, Deschamps alejó esa posibilidad.

"No estoy seguro, eso no es algo en lo que esté pensando", afirmó en rueda de prensa en la previa del Túnez-Francia de este miércoles (16.00 horas). "¿Quién está diciendo eso?", se preguntó el técnico ante tales informaciones.

Deschamps habló con Benzema "después de que abandonara el equipo" y advirtió a los medios del tiempo que "le llevará recuperarse". "Depende de ti si quieres especular e imaginar escenarios, eso no es en lo que me estoy enfocando en este momento", sentenció el seleccionador.

Además, el técnico francés negó que el "ego" del delantero Kylian Mbappé pueda influir de manera negativa en la plantilla gala, exigiendo, supuestamente, ser titular también ante Túnez. "Su estado físico es bueno, así que no necesitamos manejar eso. ¿Estás diciendo que tenemos que manejar su ego? Kylian no tiene un gran ego, eso no es cierto", aseveró.

"Es un jugador clave, pero es un jugador de equipo. Por supuesto, es una estrella, pero ya no tiene 18 años, tiene más experiencia. Quiere jugar mañana, pero no todos pueden empezar el partido, eso es normal", explicó ante la posibilidad de que Mbappé sea suplente para dar descanso al jugador del PSG.

Y es que Deschamps sabe que debe suministrar los minutos pensando en las eliminatorias, tras certificar su pase a octavos de final. "Estamos clasificados, así que no necesitamos ir a por la victoria, y parece que vamos a ganar el grupo. Pero este es un partido de la Copa del Mundo contra un oponente que necesita un resultado para pasar, y Australia y Dinamarca también están jugando por su clasificación. Intentaremos obtener el mejor resultado posible", analizó.

"Voy a tener que gestionar la plantilla, tengo muchas cosas a tener en cuenta. Tengo algo más de tiempo para tomar mi decisión, pero sí, habrá cambios. No diré cuántos", zanjó.