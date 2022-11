Eden Hazard: "Tuvimos una buena charla y se dijeron muchas cosas, buenas y malas"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Hazard, en rueda de prensa, apuntó que "no hay demasiada tensión" entre los propios 'Diablos Rojos' tras un revés que complica su futuro en la Copa del Mundo. "Leemos muchas tonterías. Este lunes tuvimos una buena reunión de una hora en la que estaba el cuerpo técnico y todos los jugadores. Dijimos muchas cosas, algunas buenas y otros no tan buenas que pueden no haber gustado a algunos, pero estamos avanzando", señaló.

El jugador del Real Madrid recordó que aún les queda el partido ante Croacia donde se jugarán pasar a los octavos. "Queda un partido y queremos ganarlo. Nos quedan dos días para prepararlo y eso es lo más importante", subrayó, bromeando sobre cualquier tipo de problema con el central Jan Vertonghen. "Me llevo bien con él y no nos peleamos, pero además es más grande que yo", indicó.

"Este es uno de los momentos más difíciles que hemos tenido, pero en 14 años tampoco han sido todos buenos. La gente espera mucho, eso es normal, y ahora depende de nosotros mostrar que somos un gran equipo. Los grandes equipos se mantienen unidos en los malos momentos y sólo debemos hacer una cosa. Hablar es bueno, actuar es mejor", zanjó.

También compareció ante los medios el portero Thibaut Courtois que dejó claro que están "unidos como equipo". "Todos tenemos el mismo espíritu, queremos luchar y debemos estar unidos. Desde fuera, debemos ser apoyados y no atacados", aseguró el de Bree, que lamentó que parte de la prensa de su país trate de "matar" al combinado belga.

"Dentro del equipo somos conscientes de que no debemos coger esta negatividad porque puede crear frustración. Hablé durante la reunión y todos pudieron expresarse y era importante decirnos los unos a los otros las cosas a la cara", añadió el guardameta del Real Madrid.

Courtois recalcó que tras la derrota ante Marruecos en el vestuario "no pasó nada". "Para mí, no hay ningún problema en el equipo. Esta situación complicada nos une y nos acerca. Se han escrito cosas que son falsas", aseveró.

"Todo el mundo quiere ganar este próximo partido porque no queremos ser eliminados. Es hora de luchar, espero que las críticas nos hagan más fuertes. Somos nosotros contra el mundo entero y contra la eliminación y tenemos que dar la vida en el campo", sentenció Courtois, que tiene claro que la edad no es un problema para rendir como "demuestran Luka Modric, Karim Benzema, Leo Messi o Cristiano Ronaldo".