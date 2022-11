“Todavía sigue bajo custodia”, dice EU a Ebrard sobre “La Barbie”

Después de la presunta liberación del capo del Cártel de los Beltrán Leyva en Estados Unidos, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, según el sitio web de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que las autoridades estadounidenses le habían asegurado que seguía encarcelado.

En el acto inaugural de la Oficina de Pasaportes del Aeropuerto de Tijuana, Ebrard Casaubon dijo que la Embajada de EU le comunicó dicha información, aunque se encargarían de verificar la reclusión de Valdez Villarreal, quien fue extraditado en 2015.

“Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Eso fue hoy temprano. De “La Barbie” todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue”, expresó Ebrard, según una entrevista recogida por el diario Reforma.

Desde este lunes por la tarde comenzó a circular la puesta en libertad de “La Barbie”, quien se habría acogido al sistema de testigos protegidos de Estados Unidos para obtener el beneficio, pese a la sentencia por narcotráfico que pesa en su contra.

El capo de la droga aseguró haber pagado sobornos a quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos, perteneciente al gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Genaro García Luna, por lo que si fue puesto en libertad podría testificar en contra del “superpolicía”.

El miembro del Cártel de los Beltrán Leyva fue detenido en 2010, aunque después fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde se solicitó su arribo a Estados Unidos para pagar una pena de 49 años en la Penitenciaría Federal de Coleman II, de Sumter, Florida.

Otro de los datos relevantes sobre “La Barbie” es que desde un principio buscó un trato con las autoridades de Estados Unidos para evitar una condena prolongada en prisión.

