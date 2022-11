Portaltic.-BeReal, GoodNotes 5 y Apex Legends Mobile, entre las mejores aplicaciones y juegos de la App Store en 2022

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

La compañía ha destacado en total 16 aplicaciones y jueos, disponibles en su tienda App Store para sus distintas plataformas, por "ofrecer experiencias excepcionales y tener un profundo impacto cultural", como ha señalado la compañía en una nota de prensa.

La mejor aplicación para iPhone de 2022 es BeReal, la red social que insta a los usuarios a sacarse un selfi en un momento determinado para destacar la espontaneidad, mientras que en iPad, Apple ha elegido la aplicación de notas GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited.

MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH, ha conseguido el reconocimiento como mejor aplicación para Mac, con su propuesta para crear un árbol genealógico. Vix, de TelevisaUnivision Interactive, ha destacado en la plataforma AppleTV, mientras que Gentler Streak Workout Tracker, de Gentler Stories, lo ha hecho en Apple Watch.

En videojuegos, Apex Legends Mobile, de Electronic Arts, se ha alzado como el mejor título el año para iPhone; Moncage, de XD Network, para iPad; Inscryption, de Devolver, para Mac; y El Hijo, de HandyGames, para AppleTV.

El mejor juego de Apple Arcade, la plataforma de juego en 'streaming' de la compañía, es Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty, y en China, se ha alzado como ganador League of Legends Esports Manager, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology.

Apple también ha reconocido un conjunto de aplicaciones por su impacto cultural. "Los ganadores de este año alientan a los usuarios a involucrarse más profundamente con sus emociones, conectarse auténticamente con otros y rendir homenaje a su herencia y a las generaciones que les precedieron mientras imaginan cómo crear un mundo mejor hoy", ha apuntado la compañía.

En este apartado, destacan How We Feel, de How We Feel Project, que ayuda a poner en palabras emociones complejas y ofrece estrategias para abordarlas; Dot's Home, de the Rise-Home Stories Project, un juego narrativo en 2D que destaca las injusticias sistémicas hacia las comunidades de color; Locket Widget, de Locket Labs, que permite enviar fotos directamente a la pantalla de inicio de un familiar o amigo; Waterllama, de Vitalii Mogylevets, que ayuda a mantenerse hidratado; e Inua - Una historia en el hielo y el tiempo, de ARTE Experience, sobre la historia y el folclore del pueblo inuit.

Para acompañar el reconocimiento, Apple entregará a cada ganador un premio físico inspirado en el ícono azul característico de la App Store, fabricado en aluminio 100 por ciento reciclado.