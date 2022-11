Scaloni: "Soy sudamericano y estoy contento de que Brasil pase"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento de que Brasil pase, soy el primer fan del fútbol sudamericano; tengo amigos en Brasil y si no es Argentina, prefiero que gane un sudamericano, no tengo duda. El que piense lo contrario, está equivocado. Están jugando bien y los felicito por eso", declaró en rueda de prensa.

Además, destacó la igualdad que reina en esta edición de la Copa del Mundo. "Hay sólo dos o tres selecciones ya clasificadas, el resto se juega en la última fecha", dijo. "No se vio una selección superior a las demás. España lo demostró con Costa Rica, pero en el segundo tiempo, Alemania la comprometió. Son momentos y en la fase final hay que tener suerte. El campeón no es siempre el mejor o el que pateó más veces al arco", destacó.

Por otra parte, Scaloni explicó que la victoria ante México (0-2) "no ha cambiado nada", pero reconoció que se sienten algo aliviados. "Venimos con una inyección anímica importante y nos va a ayudar a reconfortarnos y es el camino a seguir", indicó.

"Después del gol con México, defendimos con uñas y dientes. No quiero ser filósofo, el fútbol es hacer un gol e intentar que no te metan el gol. La identidad de un equipo es esta, no dar una pelota por perdida y estar fuertes. Lo vimos contra México a pesar de que el primer tiempo no fue bueno y eso nos da tranquilidad", añadió.

Sobre Polonia, aseguró que esperan "un partido difícil". "Polonia por momentos se cierra bien y en una jugada te genera una situación. Tenemos que ver si juega Milik, pero nuestra idea está clara", expresó, sin querer comparar al barcelonista Robert Lewandowski con Leo Messi. "Es un gran jugador y un placer verlo de cerca. Hay que disfrutarlo, las comparaciones no sirven", expuso.