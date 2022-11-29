Mundo

Tabla de goleadores de la Copa Mundial

Por AP

Tres

Cody Gakpo, Holanda

Kylian Mbappé, Francia

Marcus Rashford, Inglaterra

Enner Valencia, Ecuador

Dos

Bruno Fernandes, Portugal

Cho Geu-sung, Corea del Sur

Olivier Giroud, Francia

Mohammed Kudus, Ghana

Lionel Messi, Argentina

Álvaro Morata, España

Andrej Kramaric, Croacia

Richarlison, Brasil

Bukayo Saka, Inglaterra

Mehdi Taremi, Irán

Ferran Torres, España

Uno

Vincent Aboubakar, Camerún

Zakaria Aboukhlal, Marruecos

Salem Aldawsari, Arabia Saudí

Saleh Alshehri, Arabia Saudí

Takuma Asano, Japón

Andrew Ayew, Ghana

Marco Asensio, España

Gareth Bale, Gales

Michy Batshuayi, Bélgica

Jude Bellingham, Inglaterra

Osman Bukari, Ghana

Moisés Caicedo, Ecuador

Casemiro, Brasil

Jean-Charles Castelletto, Camerún

Andreas Christensen, Dinamarca

Rouzbeh Cheshmi, Irán

Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

Alphonso Davies, Canadá

Frenkie de Jong, Holanda

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Ritsu Doan, Japón

Mitchell Duke, Australia

Breel Embolo, Suiza

Gavi, España

Joao Félix, Portugal

Enzo Fernández, Argentina

Phil Foden, Inglaterra

Niclas Füllkrug, Alemania

Keysher Fuller, Costa Rica

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, Inglaterra

Davy Klaassen, Holanda

Kalidou Koulibaly, Senegal

Rafael Leao, Portugal

Robert Lewandowski, Polonia

Marko Livaja, Croacia

Lovro Majer, Croacia

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Mohammed Muntari, Qatar

Strahinja Pavlovic, Serbia

Christian Pulisic, EEUU

Dani Olmo, España

Adrien Rabiot, Francia

Ramin Rezaeian, Irán

Cristiano Ronaldo, Portugal

Abdelhamid Sabiri, Marruecos

Mohammed Salisu, Ghana

Ismaila Sarr, Senegal

Carlos Soler, España

Raheem Sterling, Inglaterra

Timothy Weah, EEUU

Piotr Zielinski, Polonia

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