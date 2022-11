Arranca Alcoholímetro 24/7 en CDMX, con meta de incrementar traslados a El Torito

Desde el 1 de diciembre y hasta el 8 de enero del 2023 estará vigente el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro en la Ciudad de México (CDMX); en esta ocasión reforzado y con el objetivo de incrementar en 20% las remisiones a El Torito, en el entendido de que son ‘vidas salvadas’.

Lo anterior, según lo que adelantó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien está a cargo de dicho programa en la capital del país. A diferencia del año pasado, durante este periodo aplicará las 24 horas del día, de lunes a domingo.

Entre las novedades que ha implementado la SSC para la operación de este programa hay tecnologías que permiten medir y detectar con mayor precisión a quienes consumen alcohol y van al volante.

Datos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito apuntan que entre enero y octubre del año en curso se identificó a siete mil 980 personas en estado de ebriedad conduciendo un automóvil por lo que fueron remitidos a ‘El Torito’. Esta cifra representa un 10% más de lo que en su momento se registró en 2018. No obstante, durante estos 39 días la meta es incrementar las remisiones con el fin de tener una mayor eficacia en el programa.

Este jueves se prevé que el titular de la SSC, Omar García Harfuch, dé el banderazo de salida al operativo, acompañado de la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC), una asociación civil que contribuye a la prevención del uso nocivo del alcohol en México.

Accidentes de tránsito a la baja

Benjamín Leyva, de la FISAC, consideró -en entrevista con Publimetro- que el Alcoholímetro definitivamente es un programa que sirve y ha sido demostrado con la reducción de accidentes de tránsito relacionados con el volante.

Recordó que el Informe sobre la situación de la seguridad vial (México, 2020) reporta una disminución en las colisiones relacionadas con el consumo de alcohol (9.3% en 2014 a 6.6% en 2019). De acuerdo con el análisis, esta tendencia se observa desde el comienzo de la implementación del Programa Nacional de Alcoholimetría.

Por otra parte, el INEGI en 2020 registra 15 mil 28 incidentes de tránsito vinculados al alcohol. Los incidentes positivos en alcohol han pasado de representar el 7.7% del total en 2010 al 4.9% en 2020, mostrando una tendencia a la baja.

Desde la FISAC aseguran que si bien es importante actualizar constantemente programas como el Alcoholímetro, para reducir a cero las colisiones relacionadas con el consumo de alcohol, es necesaria la educación para tomar la decisión personal de conducir sobrio.

Crece consumo de alcohol en mujeres

Las últimas encuestas realizadas (ENSANUT 2020 y 2022) muestran el crecimiento en el consumo de los y las adolescentes, particularmente entre las mujeres. Benjamín Leyva consideró que esta es una área preocupante y que debe frenarse.

Agregó que aunque no es posible determinar con cuántos tragos puedes pasar el famoso Alcoholímetro pues ‘alcohol es alcohol’, para un consumo moderado se sugiere: Para hombres no exceder los cuatro tragos estándar por ocasión (es decir, cada 24 horas). Y no más de tres en mujeres.

RECOMENDACIONES DE LA FISAC PARA EL CONSUMO MODERADO DE ALCOHOL

Beber lentamente

Acompañar las bebidas con alimentos o botanas

No perder de vista qué y cuánto tomas

Combinar tu consumo con bebidas sin alcohol

Buscar tener días libres de consumo

PUNTOS DE REVISIÓN REGULARES PARA EL ALCOHOLÍMETRO

Anillo Periférico

Circuito Bicentenario

Calzada General Ignacio Zaragoza

Plazas comerciales

Parques públicos

Explanadas de alcaldías

Zonas concurridas de restaurantes y bares

DATO

7,931 vehículos fueron remitidos a el corralón entre enero y octubre del año en curso por ‘Alcoholímetro’

