Diputados encabezarán rodada en silla de ruedas en CDMX

Cientos de personas con discapacidad llegaron a las instalaciones de la Cámara de Diputados para conquistar la carpeta asfáltica. La organización Vida Independiente los capacita para aprender a transitar en una ciudad con importantes deficiencias en materia de accesibilidad.

En la explanada del recinto legislativo de San Lázaro, los enseñan a subir escaleras, bajar y subir rampas, sortear obstáculos, e incluso moverse por terrenos escarpados con piedras y pasto.

“Tenemos dos días practicando aquí en la Cámara de Diputados, se trata de que las personas en silla de ruedas se quiten por completo el miedo, que sepan lo que pueden lograr basado en las enseñanzas de los instructores de aquí”, explicó el Presidente Fundador de Vida Independiente, Santiago Velásquez Duarte.

Las actividades forman parte del programa “Por cada curul, una vida independiente”, que permitirá entregar 500 silla de ruedas al mismo número de personas con discapacidad, en un acto que se realizará este jueves.

Para ello, las y los 500 diputados federales encabezarán una rodada en silla de ruedas, que correrá sobre la avenida Congreso de la Unión, a la altura del jardín Chiapas, y avanzará durante 500 metros para llegar a la cámara baja por el helipuerto ubicado sobre la calle Sidar y Rovirosa, como un ejercicio de sensibilización ante las barreras que día a día enfrentan las personas con discapacidad.

Rodarán 500 sillas de ruedas

“Yo ya practiqué, me explicaron cómo usar una silla de ruedas, practiqué, me caí como tres veces en el pasto y otra en la rampa. Este será un ejercicio histórico, nunca en la Cámara de Diputados, yo creo que en el país, se ha hecho un evento de esta magnitud, son 500 sillas, cada curul una vida independiente, el costo de cada silla anda más o menos en 13 mil pesos, son sillas especiales y el número de beneficiarios será el número de diputados que tiene la Cámara, 500″, relató el diputado del PT, Reginaldo Sandoval.

Adriana Díaz, es una de las personas que se verán beneficiadas con las nuevas sillas. Explica que desde hace tres años comenzó a usarla debido a complicaciones con sus secuelas de polio que padece desde los 9 meses de nacida.

Cámara de Diputados. (Mario Jasso)

“Es para que aprendamos a manejar la silla de ruedas, no se termina de aprender, yo tengo secuela de polio, comencé a usar silla de ruedas hace tres años pero hay cosas que no puedo hacer, quiero que la silla de ruedas no sea un impedimento, quiero ser independiente, trabajar, y aquí lo estoy aprendiendo”, explicó.

Jaime Morales, nació con espina bífida, y a sus 33 años, no sabía pasar de su cama a la silla, entre otras cosas: “Acabo de aprender a subir un escalón, estoy progresando, yo nací con mielomeningocele, tengo 33 años en la silla y hay cosas que no podía hacer como pasarme de mi cama a la silla u otras cosas, aquí estoy aprendiendo a pasar los obstáculos que se me presenten en los distintos terrenos”.

Obras de la CDMX no son aptas para personas con discapacidad

Lourdes García, de 22 años, sufrió un accidente automovilístico, y aunque camina con muletas, se está preparando, pues explica que en los próximos años podría quedar completamente incapacitada para caminar.

“Llevo 6 meses practicando la silla de ruedas. La mejor escuela para aprender todo lo que estamos haciendo ahorita es la calle, porque lamentablemente no hay rampas bien hechas, tienen bordes que no se pasan con facilidad, y es importante que todos sepamos que no hay límites, el límite lo pones tú, las personas con discapacidad podemos lograr lo que nos propongamos”, señaló.

Obras en CDMX. (Foto: Nicolás Corte)

Santiago Velásquez se dijo orgulloso, pues desde hace más de 20 años enseña a otros a conquistar la selva asfáltica.

“Se trata de aprender a surcar la selva asfáltica, sabemos que muchas de las obras que están en la ciudad no son aptas para personas con discapacidad, y es precisamente que este curso les enseña a poder superar esos problemas, es cambiar por completo sus vidas, que se olviden que si no salen acompañados no pueden salir, porque los que rompen las barreras se convierten en guerreros y al mismo tiempo portadores de un mensaje, “la ciudad tiene que ser accesible”, concluyó.

La carrera en dos ruedas, se realizará este jueves 01 de diciembre en punto de las 9:00 horas.

