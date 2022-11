Costa Hansi Flick: "Nos gustaría encarrilar el partido desde el inicio para poner presión sobre Japón"

AL RAYYAN (CATAR), 30 (dpa/EP)

El seleccionador de Alemania, Hansi Flick, mostró su deseo de "encarrilar desde el inicio" su duelo de este jueves ante Costa Rica para "poner algo de presión" a Japón en su duelo ante España, mientras que dejó claro que no piensa en renunciar al cargo en el caso de que queden eliminados del Mundial de Catar sin pasar la fase de grupos.

"Por supuesto, nos gustaría encarrilar el partido desde el principio para poner algo de presión sobre Japón en el otro, pero sabemos que será difícil contra un equipo al que le podría valer el empate así que espero que será muy defensivo y deberemos tener soluciones para ello", señaló Flick en rueda de prensa. Alemania debe ganar y esperar que España lo haga también ante Japón para estar en los octavos de final.

Sobre la posibilidad de lograr una gran goleada que les asegurase el pase si España perdiese ante Japón, el exentrenador del Bayern lo consideró "temerario e irrespetuoso" hacia su rival. "Seremos felices con ganar el partido, es nuestro objetivo. Cuando realizas una actuación en defensa como hizo Costa Rica contra Japón después de perder 7-0 contra España, sólo puedes respetarla", advirtió.

"Pasar a la siguiente ronda ya no está totalmente en nuestras manos porque no jugamos el primer partido como nos hubiera gustado. Por supuesto, tenemos la ambición de llegar a los octavos de final y no siento ninguna presión porque estoy convencido de que estamos en el camino correcto. Tengo la sensación de que vamos mejorando como equipo con cada entrenamiento", añadió Flick.

El técnico tampoco quiso adelantar su posible once ante los 'ticos' y se limitó a zanjar con un "buen intento" la pregunta sobre si el goleador Niclas Füllkrug sería de la partida desde el inicio. "Ya lo veremos", zanjó, sin dar pistas tampoco sobre la titularidad de Leroy Sané o de la configuración del mediocampo.

En cambio, sí dejó caer que Lukas Klostermann podría ocupar el lateral derecho. "Lukas es siempre una buena opción. Ha trabajado muy duro para poder estar aquí y lo hizo muy bien contra España", apuntó Flick.

Por otro lado, descartó contundentemente que una eliminación pueda suponer el final de su etapa en la 'Mannschaft'. "Puedo confirmarlo por mi parte, no sé qué más va a pasar. Tengo contrato hasta 2024 y estoy deseando que llegue la Eurocopa en casa, pero falta mucho tiempo", expresó.