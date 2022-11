Llop: "He visto muchos casos en que se ha decapitado a los perros de víctimas de violencia de género o quemado gatos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"He visto muchos casos en que se ha decapitado a los perros de las víctimas de violencia de género, que se ha quemado a los gatos de las víctimas y esto supone un dolor, temor, miedo para las víctimas de violencia de género", ha relatado la ministra en el pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario popular sobre si el Código Penal debe equiparar a los aniamles y a las personas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la semana pasada por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, en Materia de Maltrato Animal, donde la vocal Roser Bach advertía de desproporción de pensas y ponía como ejemplo que con los cambios previstos se podría llegar a castigar más que un hombre maltrate a un perro para dañar a su pareja que una agresión leve a esta última.

Llop ha asegurado que en el ánimo de todos está que el Código Penal otorgue protección a "todos" los bienes jurídicos que son dignos ello y dote tanto a las personas como animales de la "debida protección penal que merecen" y va en línea con la sociedad que reclama para los animales, dada la cada vez mayor conciencia social y mayor sensibilidad en el respeto a los seres vivos, al ecosistema, al medio ambiente y a los animales. "Ojalá lo hubiera también en el respeto a las personas, porque a veces no cunde el ejemplo en esta cámara", ha manifestado.

La ministra ha asegurado que el Gobierno está a disposición de "todos" los grupos parlamentarios para un debate "serio" sobre esta cuestión, porque la voluntad de la mayoría está en terminar con conductas que son reprobables, reprochables e intolerables.

Respecto al informe del Consejo General del Poder Judicial que advierte al Gobierno de que las penas por lesión a un animal son mayores que el mismo hecho en personas, Llop considera que sus observaciones ya han sido objeto de enmienda en el Congreso de los Diputados antes de que el propio CGPJ emitiera su informe.

Así, ha asegurado que en el ánimo del Gobierno está enviar a la Cámara un proyecto que pueda conjugar una buena protección a los animales con penas alternativas a la prisión, como son penas de multa.

Su interpelante, el diputado del grupo parlamentario popular Luis Santamaría ha responsabilizado a la ministra de fijar las penas en la ley del 'sólo sí es sí' con la que 10 personas han sido excarceladas y otras 30 han visto reducidas sus penas, lo que ha soliviantado a jueces y fiscales por su "arrogancia".

"Olvida usted que no somos nosotros sino sus compañeros de Gobierno quienes afirman que fue usted quien fijó las penas. Si algún excarcelado reincide, ¿cómo se lo explicarán a las víctimas?", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno haya definido nueve agravantes en materia de maltrato animal con las que se propone castigar con mayor ejemplaridad las lesiones que se causan a los animales que las que se causan a las personas.

Santamaría ha argumentado que maltratar un animal está "muy mal" pero el PP no comparte que sea "lo mismo" maltratar un animal que ocultar el cadáver de una persona asesinada.

"No es lo mismo y no puede estar penado igual. No somos nosotros quienes apoyamos esta indignidad. Me pregunto cuántas veces van a tropezar ustedes contra la misma piedra, legislando en contra del consejo general del poder judicial", ha apostillado.