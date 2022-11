Morrison se defiende de la moción de censura del Parlamento australiano: "Estoy orgulloso de mi gestión"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Australia Scott Morrison se ha defendido tras la moción de censura aprobada por el Parlamento australiano este miércoles, reiterando que está orgulloso de sus logros y de su gestión.

"Estoy orgulloso de mis logros en este lugar y estoy orgulloso de mi Gobierno, señor presidente. Estoy orgulloso de que en un momento de prueba extrema, mi Gobierno se puso de pie y enfrentó el abismo de incertidumbre en el que se encontraba nuestro país", ha afirmado Morrison en relación por el nombramiento secreto del jefe de Gobierno de hasta cinco carteras ministeriales durante la pandemia de la COVID-19.

A pesar de ello, ha admitido que "en retrospectiva" los poderes no eran necesarios, mientras que ha reconocido que no dio importancia a designarse a sí mismo para los cargos, motivo por el que decidió no revelar las medidas.

No obstante, ha acusado al Gobierno de Anthony Albanese de "intimidación" al presentar una moción de censura en su contra, que ha criticado de "totalmente partidista".

"No tengo ninguna intención ahora de someterme a la intimidación política de este Gobierno, utilizando sus números en este lugar (la Cámara Baja) para imponer su retribución a un oponente político", ha declarado el ex primer ministro, tal y como recoge la cadena australiana ABC.

Tras estas palabras, Albanese ha lamentado que Morrison solamente muestre "arrogancia" y "negación", criticando que no se arrepienta por su gestión.

El Parlamento de Australia ha aprobado la primera moción de censura contra un líder de este país, al obtener 86 votos a favor y 50 en contra, siendo la mayoría de ellos miembros de la Coalición opositora de Morrison.

La moción de censura, que es la declaración de desaprobación más grave por parte del Parlamento de Autralia, es un acto simbólico sin impacto jurídico. Por tanto, no tiene consecuencias para Morrison como diputado, recoge la citada cadena.