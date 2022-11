ONG LGTBI y Trans convocan una manifestación el sábado en Madrid para exigir al PSOE "derechos humanos sin recortes"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Tal y como han informado los convocantes, será una manifestación "conjunta y unitaria del activismo LGTBI y Trans", a la que han llamado a unirse a todas las asociaciones que compartan esta reclamación o que se manifiesten también a la misma hora en diferentes ciudades del país.

En este caso, la marcha tiene previsto comenzar a las 17.00 horas en la plaza del Emperador Carlos V (glorieta de Atocha) y finalizará en la Plaza de Jacinto Benavente.

"Exigimos al partido socialista que respete los derechos aprobados en Consejo de Ministros y deje de utilizar a nuestra infancia como arma arrojadiza en sus contiendas políticas. Estamos hablando de la vida de menores, por favor, dejen de jugar con nuestras vidas", ha denunciado la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil.

Tal y como ha señalado, el texto aprobado por el Gobierno "pretende desmedicalizar las realidades trans" para que no sean obligatorias "ni cirugías, ni hormonación". Y en este sentido, ha señalado que esta es una norma "administrativa, como la del matrimonio igualitario", para que la infancia trans "pueda ver reflejado su género en su DNI".

"Inseguridad es la que viven actualmente al estar expuestos a violencias amparadas por un estado que les niega y les invalida", ha defendido Sangil.

Las entidades convocantes recuerdan, a través de un comunicado, que ya existe jurisprudencia en España que reconoce el derecho de las infancias trans a ver reflejada su identidad en su DNI ya que, en 2019, el Tribunal Constitucional determinó que el artículo 1.1 de la Ley de 2007 para la rectificación registral del sexo, vigente a día de hoy, es inconstitucional al excluir a las personas trans menores de edad.

Este tribunal, según señalan, dictó en una sentencia que "establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad". Y determinó que, cualquier persona que "se vea obligada a vivir conforme a una identidad distinta de la que le es propia sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable".

Además, indican que el Consejo General del Poder Judicial aseguró en su informe que "podrá ser constitucionalmente legítima (..) la opción legislativa conforme a la cual se dote al derecho a la identidad sexual de su mayor virtualidad, extendiéndose a un determinado tramo de la minoría de edad sin someterlo a condición alguna, en el marco de un procedimiento registral".

"NO CONOCEN SU REALIDAD"

La presidenta de 'Chrysallis', Ana Valenzuela, ha insistido en que "los verdaderos riesgos para la infancia trans se originan cuando su documentación no coincide con su identidad" y ha explicado que, "quienes hablan de riesgos y protección para las personas menores trans no viven con ellas, no conocen sus realidades ni se acercan a ellas".

Para Valenzuela, esa gente "no sabe cómo las trata la sociedad cuando su identidad no está reconocida por el estado en el que viven y se les sigue tratando como a personas enfermas". Y, en este sentido, se ha referido al estudio que publica 'The Lancet Child & Adolescent Health', del que se desprende que la juventud trans "tiene entre cuatro y cinco veces más probabilidad de desarrollar conductas suicidas que el resto de la población joven".

De forma similar se ha expresado el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, quien ha asegurado que las personas LGTBI no entienden qué sentido tiene prohibir a un menor que pueda realizar un cambio administrativo en el Registro Civil. "Se trata de menores que ya están viviendo con su identidad de género en su familia o en el colegio y sienten humillación y la necesidad de dar explicaciones cada vez que tienen que mostrar su DNI", ha explicado.

Además, ha insistido en que "el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno elimina requisitos obligatorios de hormonación y no habla en absoluto sobre tratamientos médicos que son competencia autonómica".

UN "INDIGNANTE ESPECTÁCULO" DEL PSOE

Mientras, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, por su parte, ha reconocido que, actualmente, el país está viviendo un "indignante espectáculo" protagonizado por el PSOE, partido que, según ha señalado, está "sometiendo" a las personas trans y LGTBI a "un chantaje" con sus derechos.

"Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, los derechos de las personas trans están siendo un campo de batalla ideológico donde las posiciones anti derechos abrirán la puerta a la ultraderecha, ante el peligro de que la Ley Trans finalmente no salga o lo haga con un recorte en derechos, todas las entidades Trans y LGTBIQ del Estado nos hemos unido llamando a la movilización en las calles para exigir al PSOE que de una vez por todas, cese en su empeño de recortar nuestros derechos, nos jugamos mucho, el momento es ahora", ha apuntado.

Del mismo modo, Marko Decimavilla, de 'No Binaries España', ha mostrado su preocupación por la postura del PSOE en relación a los derechos de su colectivo. En este sentido, ha apuntado, no solo que no se estás aceptando las enmiendas que han presentado los grupos de la investidura, sino el hecho de que se vayan a "recortar aún más" sus derechos "por culpa" de los socialistas apoyados, en este caso, por el PP.