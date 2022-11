Perú registra 13 mil aves marinas muertas por influenza H5N1

Perú registra más de 13 mil aves marinas. | La preocupación de las autoridades radica en que la enfermedad aumente su diseminación entre aves de granjas comerciales y aves de traspatio. A municipal worker picks up a dead pelican on Santa Maria beach in Lima, Peru, Tuesday, Nov. 29, 2022. At least 13,000 pelicans have died so far in November along the Pacific of Peru from bird flu, according to The National Forest and Wildlife Service (Serfor) on Tuesday. (AP Photo/Guadalupe Pardo) (Guadalupe Pardo/AP)