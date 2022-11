VÍDEO: Luis Enrique: "Cuando estás convencido de tener un muy buen equipo no te importa ser primero de grupo"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, afirmó este miércoles que no van a "especular" en ningún sentido en su duelo ante Japón ante la posibilidad de ser más beneficioso ser segundo de su grupo en el Mundial de Catar porque está "convencido" de que cuenta con un "muy buen equipo" que "ha demostrado tener fe y que es capaz de poner las cosas complicadas a cualquiera"

El asturiano reconoció en la rueda de prensa previa al partido que "también" se habían "hecho" esa pregunta sobre si es mejor ser segundos por evitar a Brasil o Francia. "Imagina que nos interesa pasar como segundos y en los dos partidos se da el mismo resultado en el minuto 90 y en el 95 marcan Japón y Costa Rica. Has especulado 95 minutos para queda eliminado en 15 segundos", advirtió.

"Cuando estás convencido de que tu equipo es muy bueno y quieres jugar los siete partidos de un Mundial, no te importa ser primero. No podemos hacer 'las cuentas de la lechera', ya nos la jugaremos contra quien sea, esta selección ha demostrado tener fe y que es capaz de poner las cosas complicadas a cualquiera. Queremos hacer los deberes y pasar como primeros, que significaría que hemos sido los mejores. Para ganar el Mundial hay que ganar a todas las que te toquen", remarcó.

En este sentido, dejó claro que "todavía falta un entrenamiento para decidir la alineación" y que no piensa "especular con ningún jugador", pese a que Sergio Busquets está apercibido de perderse los octavos. "No hay nada que proteger, sólo pensamos en intentar ganar un grupo que se ha calificado de 'la muerte' y en el que cualquiera de los cuatro se puede clasificar", aseguró.

De todos modos, respecto a otros jugadores como Gavi y Rodri, que arrastran golpes del duelo ante Alemania, reconoció que son cosas que "influyen" para decidir el once, pero que, "en principio", ambos están "a disposición". "Son dos jugadores con una carga de minutos grande con sus clubes y que han sido titulares en los partidos, tampoco hay necesidad de forzar", aclaró.

"HAY QUE SEGUIR PENSANDO QUE SOMOS LOS MEJORES"

Sobre la delantera, recordó que cuenta con "ocho delanteros muy versátiles" y con los que está "muy contento con su actitud", incluida la de un Ansu Fati que aún ni siquiera ha calentado. "Estoy encantando con lo que estoy viendo, pero tengo ocho delanteros que vuelan y hay mucha competencia", recalcó, lamentando que no haya "espacio" para todos y que alguno se vaya a quedar "sin jugar un minuto" en el torneo.

Además, el de Gijón están "plenamente convencido de que los que salen en las segundas partes son determinantes". "Hay otras selecciones que se desorientan con el paso de los minutos y nosotros jugamos siempre igual y por eso es básico aprovechar el desgaste de los que han salido en los primeros 60 minutos y la frescura de los que entran, esa es una de nuestras fortalezas", puntualizó el seleccionador.

Luis Enrique también admitió que en su equipo "la presión es un privilegio", un mensaje que reina en el vestuario y sacado del pasado US Open. "Eso significa que somos los elegidos para representar a un país y si lo tomas así es algo bonito y muy positivo, aunque tenga también alguna connotación negativa. El mensaje refleja muy y mucho lo que busca esta selección", manifestó. Por ello, insistió a sus futbolistas desde "el primer día de la concentración" que se trataba "de disfrutar porque así uno acaba haciendo mejor su trabajo".

Además, el asturiano también reiteró que interpreta el fútbol como "un 'show'". "Cuando estaba en otro nivel de equipos siempre hemos intentado atacar con los recursos que teníamos. Entiendo que otros entrenadores lo interpreten de otra manera, pero nosotros nos fijamos el camino y que hay que pasarlo transmitiendo buen rollo y optimismo, incluso desmesurado porque eso genera buen ambiente y confianza en mis jugadores. Hay que seguir pensando que somos los mejores", resaltó.

El preparador del combinado nacional se mostró "en general muy satisfecho" con lo que están haciendo "en ataque y en defensa" y en cómo "interpreta el juego" su equipo. "Afrontamos el tercer partido con la garantía de estar en un muy buen momento y con unos entrenamientos que están siendo espectaculares", expresó.

"EL DE JAPÓN SERÁ UN PARTIDO ABIERTO Y MUY DIFÍCIL"

Luis Enrique habló también de Japón, "una selección muy bien trabajada y con un nivel individual muy alto, muy dinámica, y con jugadores muy rápidos y que no dejan mucho tiempo para pensar y ejecutar".

"Me gusta su mediocampo con Tanaka, Endo y Kamada. Creo que será un partido muy difícil y una muy buena prueba para nosotros. Creo que vamos a dominar, pero nos medimos a una selección capaz de replegarse bien y también de presionar alto. Será un partido muy abierto en el que vamos a tener que controlar la fase de inicio y la de finalización", agregó.

Finalmente, fue preguntado por Brasil y por algunas de sus favoritas en este Mundial. "Brasil es una potencia mundial y una clara favorita en cualquier Copa del Mundo, tiene muchísima calidad, mucho nivel individual y colectivo, y saben a lo que juegan", detalló de la 'canarinha'. "No creo que haya excesivas sorpresas, yo siempre me ciño al ranking que es el que marca quienes están destinadas a ser favoritas y no he visto a nadie que se salte esa lista", opinó.

