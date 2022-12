Diputada insta a implementar transportes exclusivos para mujeres en la “App CDMX”

La diputada local del PAN, Ana Villagrán, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Movilidad, a la de las Mujeres y a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para que trabajen de forma conjunta y realicen un estudio de factibilidad con el objetivo de implementar dentro de la aplicación digital “App CDMX” taxis manejados exclusivamente por mujeres para mujeres.

Lo anterior busca, de acuerdo con la legisladora, ayudar a cuatro millones 805 mil mujeres capitalinas a sentirse más seguras. Asimismo, Ana Villagrán comentó que en la CDMX existen casos como el del taxista que cambió de ruta y no dejaba bajar a mujeres en calles de la capital.

También mencionó el de otro conductor que se negó a bajar a una mujer y ella al aventarse perdió la vida, “lo cual refleja que no existe respeto por las mujeres y su entorno de inseguridad cada vez se ha aumentado”, reiteró.

La diputada señaló que datos emitidos por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, revelan que nueve de cada 10 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual.

“Los resultados no han avanzado como quisiéramos. Hoy estamos en deuda con dos mil 421 denuncias de violencia de género en el 2022 en la FGJCDMX que aún no tienen solución. Hasta que salvar la vida de las mujeres no sea una acción cotidiana de todos los actores políticos, seguiremos fallando como país, como sociedad como gobernantes y seguiremos siendo señalados como un México feminicida”.

— Villagrán