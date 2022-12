Ciencia.-Primera planta con flores de colores oscilantes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Se cree que las flores que cambian de color lo hacen porque les indica a los insectos polinizadores que la flor está lista para suministrar néctar o polen que los recompensa. Esto se considera una señal "honesta".

Pero también se puede ver lo contrario; algunas plantas muestran una señal "deshonesta", con algunas de sus flores mostrando su color predeterminado mientras que otras muestran su color de señal. Se cree que ese comportamiento aumenta la visibilidad general de la planta desde la distancia para los posibles polinizadores.

Cualquiera que sea la estrategia de la planta en cuestión, todos los ejemplos de flores que cambian de color encontrados han sido unidireccionales: una vez que el color ha cambiado, no vuelve a cambiar.

En un nuevo estudio publicado en Scientific Reports, el profesor de la Universidad de Tokio Hirokazu Tsukaya presenta una flor de la planta Causonis japonica, una especie nipona común, que cambia de color de forma bidreccional.

"Aunque estudié esta planta en detalle, después de haber descubierto que había al menos dos variedades en el año 2000, las flores bidireccionales que cambian de color fueron un hallazgo completamente inesperado", dijo Tsukaya.

"Mi colega, el profesor Nobumitsu Kawakubo de la Universidad de Gifu, es un experto en grabaciones de video de intervalos prolongados de flores polinizadoras. Él y su estudiante originalmente intentaron explorar los comportamientos de polinización entre los diferentes tipos de Causonis japonica y esperaban ver el familiar cambió de su color naranja predeterminado a rosa brillante. Pero no lo podían creer cuando revisaron el video de lapso de tiempo y vieron que no solo cambiaba de nuevo a naranja nuevamente, sino que este cambio oscilaba entre los dos estados. Me informaron en este hallazgo, esto nos obligó a averiguar por qué. Entonces comenzamos una colaboración".

Gracias a los vídeos de lapso de tiempo cuidadosamente capturados del campo y las observaciones detalladas en el laboratorio, Tsukaya logró conectar qué cambios fisiológicos tuvieron lugar en las flores al mismo tiempo que sus cambios de color.

"El estado naranja inicial coincide con la etapa masculina de la maduración de la flor, cuando secreta néctar", dijo Tsukaya.

"Cuando el estambre -parte masculina- envejece y se desprende, las flores se vuelven rosadas. Apenas unas horas después, el pistilo -parte femenina- comienza a madurar, secreta néctar y la flor vuelve a tornarse anaranjada. Una vez superada esa etapa, la flor se desvanece a rosa. El principal químico responsable del cambio de color es el carotenoide amarillo anaranjado; su ciclo de acumulación y degradación es también el más rápido conocido hasta la fecha. Ese hecho fue otra sorpresa para nosotros".

"Nuestros próximos pasos serán descubrir qué rige los comportamientos que hemos observado", dijo Tsukaya.